Политолог назвал сообщение о «нулевом пациенте» способом США обвинить Китай в пандемии

Москва, 16 апреля. США могут использовать сообщение Fox News о «нулевом пациенте» с коронавирусом, чтобы обвинить Китай в пандемии. Об этом заявил генеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев.

Напомним, ранее американский телеканал Fox News сообщил со ссылкой на источники, что первый пациент с COVID-19 работал в лаборатории китайского города Ухань, где и были зарегистрированы первые случаи. По словам осведомителей, этот человек заразился от летучей мыши, а затем вирус распространился среди местных жителей, передает телеканал «360».

По словам Журавлева, подобную информацию СМИ могли получить либо от китайского правительства, что маловероятно, либо от разведчиков США. Также политолог отметил, что сама лаборатория, о которой говорит Fox News могла работать под контролем американцев.

«Использоваться это будет для обвинения Китая в том, что он этот вирус создал и ответственен за все происходящее, должен заплатить за это и понести моральную ответственность», — заявил эксперт в эфире радио Sputnik.

Журавлев уверен, что Вашингтон не хочет дать Пекину и дальше играть активную роль. Политолог напомнил, что желающие обладать мировым лидерством США сейчас не могут «быстро бежать сами», поэтому их задача — не дать «быстро бежать» конкурентам.

«И обвинения Китая в создании коронавируса — это средство затормозить Китай, который выходит из пандемии быстрее всех и, скорее всего, окажется в лучшем положении», — заключил Журавлев.

Отметим, что, по мнению некоторых экспертов, за создание коронавируса несут ответственность как раз США. Так, ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что новый коронавирус в китайский город Ухань завезли американские военные. Дипломат проанализировал публикации о создании подобного вируса в научном журнале Nature Medicine за 2015 год и нашел статью, в которой ученые обсуждали, как создавали схожий с COVID-19 вирус.