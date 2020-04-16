Рецепты куличей на Пасху: простые, с творогом, без дрожжей, в хлебопечке и мультиварке

Федеральное агентство новостей представляет рецепты пасхальных куличей, которые сможет приготовить любой.

В России куличом называется высокий пасхальный хлеб, который выпекают в Чистый четверг, готовясь встречать Воскресение Христово. Рецептов приготовления этого праздничного угощения множество. ФАН выбрал для вас наиболее интересные, легкие и вкусные.

Самый простой рецепт кулича

Ингредиенты:

Молоко — 0,5 литра,

сахар — 400 г + 100 г в опару,

соль — 1 чайная ложка,

сметана — 250 г,

сливочное масло — 250 г,

растительное масло — 2 столовые ложки,

яйца — 6 штук,

дрожжи — 60 г,

ванильный сахар — 2 пакетика,

мука — 1,8 кг,

изюм и цукаты — по вкусу.

Для глазури: сахарная пудра — 150-200 г, белок одного яйца, чайная ложка лимонного сока.

Кондитерская посыпка для украшения

Приготовление:

Приготовить опару. Для этого подогреть молоко до 35-40 градусов, добавить в него свежие дрожжи, 4 столовые ложки сахара и перемешать. Затем просеять в молоко 400 г муки, перемешать, накрыть крышкой и поставить в теплое место на 40-50 минут. Приготовить сдобу. Для этого растопить сливочное масло на водяной бане, добавить в него сахар, сметану, яйца, растительное масло, ванильный сахар, соль, перемешать до однородности. Когда опара начнет слегка опускаться, нужно соединить ее со сдобой. Просеять в тесто оставшуюся муку. Сначала перемешивать ложкой или венчиком, затем — руками. Тесто должно стать мягким и приятным. Переложить готовое тесто в эмалированную посуду, смазанную подсолнечным маслом, оставить в теплом месте на два часа. Тесто должно увеличиться в 7-8 раз. Выложить тесто на стол, сформировать из него пласт, добавить вымытые и высушенные изюм и цукаты, вмешать их в тесто. Формы для выпечки куличей заполнить тестом на одну треть, оставить на 30-40 минут, затем отправить в духовку, разогретую до 180 градусов, выпекать 40-45 минут. Готовые и остывшие куличи сверху полить сахарной глазурью (смещать сахарную пудру, яичный белок и лимонный сок) и украсить кондитерской посыпкой.

Творожный кулич на Пасху

Ингредиенты:

Молоко — 150 мл,

сухие дрожжи — 10 г (или 50 г свежих дрожжей),

мука — 500–550 г,

сахар — 150–200 г,

ванильный сахар — 10 г,

творог (5–9%) — 150 г,

яйца — 3 штуки,

сливочное масло — 100 г,

изюм — 100 г,

цукаты — 100 г,

соль — четверть чайной ложки.

Приготовление:

Подогреть молоко, добавить столовую ложку сахара, перемешать, добавить дрожжи. Добавить 100 г муки, перемешать. Накрыть пленкой или полотенцем и отправить опару в теплое место. Она должна увеличиться вдвое. Яйца и творог отправить в блендер, измельчить. Если нет блендера, то творог можно пропустить через сито, а затем смешать с яйцами. Растереть сливочное масло с сахаром, ванильным сахаром и солью. Добавить к смеси перетертые творог с яйцами. Добавить опару, перемешать. Изюм и цукаты промыть, высушить и добавить к тесту. Перемешать. Просеять оставшуюся муку. Замесить тесто. Накрыть пленкой или полотенцем и отправить в теплое место. Тесто должно хорошо подняться. Смазать форму для выпечки маслом, заполнить ее на одну треть тестом. Накрыть пленкой или полотенцем, оставить в теплом месте, чтобы снова поднялось. Отправить в разогретую до 100 градусов духовку, выпекать 10 минут. Затем увеличить температуру до 180 градусов. Выпекать до готовности 25-40 минут, проверяя зубочисткой (кулич готов, если зубочистка остается сухой, когда ею протыкаешь выпечку). Украсить сахарной глазурью, кремом, кондитерской посыпкой.

Вкусный кулич без дрожжей

Ингредиенты:

Сливочное масло — 150 г,

яйца — 3 штуки,

сахар — 200 г,

кефир — 60 мл,

разрыхлитель — 1,5 чайные ложки,

курага — 100 г,

изюм — 50-100 г,

крахмал — 2 столовые ложки,

мука — 230 г,

соль — щепотка,

цедра одного лимона,

ванилин — щепотка.

Приготовление:

Взбить яйца, ванилин, соль и сахар в течение 5-7 минут. Добавить размягченное сливочное масло, кефир, взбить. Просеять в тесто 200 г муки, крахмал, разрыхлитель, перемешать. Залить кипятком изюм и курагу, когда сухофрукты размягчатся, мелко их порезать, обмакнуть бумажным полотенцем, смешать с оставшейся мукой и цедрой лимона, а затем — с тестом. Выложить тесто в смазанную маслом форму, заполнив ее на треть, отправить в духовку примерно на 40 минут при температуре 180 градусов. Готовность проверять зубочисткой (она должна быть сухая, когда ею протыкаешь выпечку). Готовый кулич украсить по вкусу.

Пасхальный кулич в хлебопечке

Ингредиенты:

Мука — 500 г,

сухие дрожжи — 2,5 чайной ложки,

сливочное масло — 150 г,

молоко — 100 мл,

сахар — 75 г,

яйца — 4 штуки,

ванильный сахар — 2 чайные ложки,

соль — 1 чайная ложка,

смесь сухофруктов — 150 г.

Приготовление:

В специальное ведерко, идущее в комплекте с хлебопечкой, просеиваем муку, добавляем дрожжи, сахар, молоко, яйца, соль, ванильный сахар и растопленное сливочное масло. Сухофрукты надо предварительно вымочить в горячей воде, высушить и мелко нарезать. Добавить в тесто. Следуйте инструкции к вашей модели хлебопечки. Если готовите с изюмом, выставляйте режим RAISIN. Обычная выпечка — режим BAKE. Параметры нужно установить следующие: светлая корочка, размер выпечки XL. Готовый кулич остудить и украсить по вкусу.

Очень вкусный кулич в мультиварке

Ингредиенты:

Молоко — 250 мл,

сахар — 150 г,

соль — щепотка,

яйца — 4 штуки,

мука — 600 г,

дрожжи сухие — 1 чайная ложка с горкой,

сливочное масло — 100 г,

лимон — 1 штука,

изюм — 100 г,

сахарная пудра — 50 г.

Приготовление: