Рецепты куличей на Пасху: простые, с творогом, без дрожжей, в хлебопечке и мультиварке

Федеральное агентство новостей представляет рецепты пасхальных куличей, которые сможет приготовить любой.
В России куличом называется высокий пасхальный хлеб, который выпекают в Чистый четверг, готовясь встречать Воскресение Христово. Рецептов приготовления этого праздничного угощения множество. ФАН выбрал для вас наиболее интересные, легкие и вкусные.
Самый простой рецепт кулича
Ингредиенты:
Молоко — 0,5 литра,
сахар — 400 г + 100 г в опару,
соль — 1 чайная ложка,
сметана — 250 г,
сливочное масло — 250 г,
растительное масло — 2 столовые ложки,
яйца — 6 штук,
дрожжи — 60 г,
ванильный сахар — 2 пакетика,
мука — 1,8 кг,
изюм и цукаты — по вкусу.
Для глазури: сахарная пудра — 150-200 г, белок одного яйца, чайная ложка лимонного сока.
Кондитерская посыпка для украшения
Приготовление:
- Приготовить опару. Для этого подогреть молоко до 35-40 градусов, добавить в него свежие дрожжи, 4 столовые ложки сахара и перемешать. Затем просеять в молоко 400 г муки, перемешать, накрыть крышкой и поставить в теплое место на 40-50 минут.
- Приготовить сдобу. Для этого растопить сливочное масло на водяной бане, добавить в него сахар, сметану, яйца, растительное масло, ванильный сахар, соль, перемешать до однородности.
- Когда опара начнет слегка опускаться, нужно соединить ее со сдобой. Просеять в тесто оставшуюся муку. Сначала перемешивать ложкой или венчиком, затем — руками. Тесто должно стать мягким и приятным.
- Переложить готовое тесто в эмалированную посуду, смазанную подсолнечным маслом, оставить в теплом месте на два часа. Тесто должно увеличиться в 7-8 раз.
- Выложить тесто на стол, сформировать из него пласт, добавить вымытые и высушенные изюм и цукаты, вмешать их в тесто.
- Формы для выпечки куличей заполнить тестом на одну треть, оставить на 30-40 минут, затем отправить в духовку, разогретую до 180 градусов, выпекать 40-45 минут.
- Готовые и остывшие куличи сверху полить сахарной глазурью (смещать сахарную пудру, яичный белок и лимонный сок) и украсить кондитерской посыпкой.
Творожный кулич на Пасху
Ингредиенты:
Молоко — 150 мл,
сухие дрожжи — 10 г (или 50 г свежих дрожжей),
мука — 500–550 г,
сахар — 150–200 г,
ванильный сахар — 10 г,
творог (5–9%) — 150 г,
яйца — 3 штуки,
сливочное масло — 100 г,
изюм — 100 г,
цукаты — 100 г,
соль — четверть чайной ложки.
Приготовление:
- Подогреть молоко, добавить столовую ложку сахара, перемешать, добавить дрожжи. Добавить 100 г муки, перемешать. Накрыть пленкой или полотенцем и отправить опару в теплое место. Она должна увеличиться вдвое.
- Яйца и творог отправить в блендер, измельчить. Если нет блендера, то творог можно пропустить через сито, а затем смешать с яйцами.
- Растереть сливочное масло с сахаром, ванильным сахаром и солью. Добавить к смеси перетертые творог с яйцами.
- Добавить опару, перемешать.
- Изюм и цукаты промыть, высушить и добавить к тесту. Перемешать. Просеять оставшуюся муку. Замесить тесто. Накрыть пленкой или полотенцем и отправить в теплое место. Тесто должно хорошо подняться.
- Смазать форму для выпечки маслом, заполнить ее на одну треть тестом. Накрыть пленкой или полотенцем, оставить в теплом месте, чтобы снова поднялось.
- Отправить в разогретую до 100 градусов духовку, выпекать 10 минут. Затем увеличить температуру до 180 градусов. Выпекать до готовности 25-40 минут, проверяя зубочисткой (кулич готов, если зубочистка остается сухой, когда ею протыкаешь выпечку).
- Украсить сахарной глазурью, кремом, кондитерской посыпкой.
Вкусный кулич без дрожжей
Ингредиенты:
Сливочное масло — 150 г,
яйца — 3 штуки,
сахар — 200 г,
кефир — 60 мл,
разрыхлитель — 1,5 чайные ложки,
курага — 100 г,
изюм — 50-100 г,
крахмал — 2 столовые ложки,
мука — 230 г,
соль — щепотка,
цедра одного лимона,
ванилин — щепотка.
Приготовление:
- Взбить яйца, ванилин, соль и сахар в течение 5-7 минут.
- Добавить размягченное сливочное масло, кефир, взбить.
- Просеять в тесто 200 г муки, крахмал, разрыхлитель, перемешать.
- Залить кипятком изюм и курагу, когда сухофрукты размягчатся, мелко их порезать, обмакнуть бумажным полотенцем, смешать с оставшейся мукой и цедрой лимона, а затем — с тестом.
- Выложить тесто в смазанную маслом форму, заполнив ее на треть, отправить в духовку примерно на 40 минут при температуре 180 градусов. Готовность проверять зубочисткой (она должна быть сухая, когда ею протыкаешь выпечку).
- Готовый кулич украсить по вкусу.
Пасхальный кулич в хлебопечке
Ингредиенты:
Мука — 500 г,
сухие дрожжи — 2,5 чайной ложки,
сливочное масло — 150 г,
молоко — 100 мл,
сахар — 75 г,
яйца — 4 штуки,
ванильный сахар — 2 чайные ложки,
соль — 1 чайная ложка,
смесь сухофруктов — 150 г.
Приготовление:
- В специальное ведерко, идущее в комплекте с хлебопечкой, просеиваем муку, добавляем дрожжи, сахар, молоко, яйца, соль, ванильный сахар и растопленное сливочное масло.
- Сухофрукты надо предварительно вымочить в горячей воде, высушить и мелко нарезать. Добавить в тесто.
- Следуйте инструкции к вашей модели хлебопечки. Если готовите с изюмом, выставляйте режим RAISIN. Обычная выпечка — режим BAKE. Параметры нужно установить следующие: светлая корочка, размер выпечки XL.
- Готовый кулич остудить и украсить по вкусу.
Очень вкусный кулич в мультиварке
Ингредиенты:
Молоко — 250 мл,
сахар — 150 г,
соль — щепотка,
яйца — 4 штуки,
мука — 600 г,
дрожжи сухие — 1 чайная ложка с горкой,
сливочное масло — 100 г,
лимон — 1 штука,
изюм — 100 г,
сахарная пудра — 50 г.
Приготовление:
- Молоко подогреть, добавить 1 столовую ложку сахара, дрожжи, 250 г муки, перемешать и оставить опару на 30 минут в теплом месте.
- Яйца разделить на белки и желтки, желтки перетереть с сахаром.
- Три белка взбить с щепоткой соли до крепкой пены.
- В поднявшуюся опару добавить желтки с сахаром, перемешать, добавить размягченное сливочное масло, мешать, пока оно не растворится, добавить белки, перемешать.
- Просеиваем муку: сначала 250 г, если тесто жидкое — еще 100 г. Тесто должно быть мягким. Когда оно будет хорошо вымешано, накрыть и оставить в теплом месте на час.
- Изюм залить горячей водой на 10-15 минут, высушить. Натереть цедру одного лимона. Добавить эти ингредиенты к тесту, вмешать.
- Выложить тесто в смазанную маслом кастрюлю мультиварки. Оставить на 10 минут, накрыв полотенцем.
- Включить мультиварку сначала на 10 минут в режиме «Подогрев», затем на 1 час 30 минут в режиме «Выпечка».
- Для глазури взбить один белок, добавить сахарную пудру, опять взбить.
- Кулич доставать из мультиварки горячим, сверху обмазать глазурью, украсить посыпкой.