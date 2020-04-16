Зачем американской разведке российские социологи

Издание New York Times опубликовало материал под названием «Белый дом благословил войну в Ливии, но победила в ней Россия», в котором раскрываются детали сотрудничества спецслужб Соединенных Штатов с нелегитимным по условиям Схиратских соглашений Правительством национального согласия (ПНС).

Автор статьи Дэвид Киркпатрик пытается использовать избитый инструмент США — антироссийскую риторику, но перечисленные им «факты», напротив, доказывают причастность американцев к похищению боевиками ПНС российских ученых Максима Шугалея и Самера Суэйфана. По данным NY Times, операцию нападения на социологов готовили в Вашингтоне. Как выяснилось, возглавляемая террористом Абд аль-Рауфом Каррой группировка RADA, которая входит в состав «Министерства внутренних дел» ПНС, получила наводку на россиян от американских разведчиков.

Социологи Шугалей и Суэйфан в тексте Киркпатрика фигурируют исключительно как «оперативники». Однако прибыли они на территорию североафриканского государства по официальному приглашению. Ученые имели при себе все необходимые для осуществления исследовательской деятельности документы, что ставит под сомнение использование подобного термина.

Тесную связь между узурпировавшим ливийскую власть «правительством» Файеза Сарраджа и разведкой США выявляет тот факт, что издание сообщает об имеющихся в его распоряжении рабочих документах, захваченных во время «ареста». Журналисты сообщают о некоем альянсе, который планировался между сыном Муаммара Каддафи и Халифой Хафтаром. Хотя, очевидно, что это предвзятое толкование результатов социологического исследования, согласно которому высокие рейтинги имеют фельдмаршал Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар и Сейф аль-Ислама Каддафи. В это же время уровень доверия к случайно назначенному без голосования и демократических процедур Файезу Сарраджу колеблется в районе статистической погрешности.

Однако содержание исследования было искажено: западные журналисты подали результаты работы Шугалея и Суэйфана «под соусом» российского вмешательства. Якобы они планировали устроить некий альянс Каддафи и Хафтара. Такой посыл был использован намеренно, с расчетом на американскую публику, а также Конгресс США, который прилагал максимальные усилия для демонизации образа последнего легитимного лидера Ливии Муаммара Каддафи.

Для Штатов Каддафи являлся настоящим жупелом, и именно поэтому Североатлантический альянс совершил интервенцию, которая завершилась убийством ливийского лидера. Очевидно, что фамилия Каддафи появилась в тексте неслучайно — ее прописали в надежде на громкий отклик и реакцию непосредственно государственных деятелей США, которые до сих пор с ужасом вспоминают неугодного им главу страны. Ведь он защищал национальные ценности и интересы, не позволял Западу использовать Ливию как плацдарм для реализации односторонне выгодных проектов и не изменил свой политический курс даже под гнетом американских санкций. Именно поэтому на имени его сына сделан акцент, хотя последнее видео с Сейфом записано в 2011 году боевиками, которые его захватили. С тех пор он не появлялся на публике, но ливийцы сохранили к нему теплое отношение за его деятельность до вторжения НАТО.

Интересно, что для легализации грубо искаженной документации российских социологов Америка использовала медиа-ресурс осужденного в России за убийство олигарха Михаила Ходорковского. Речь идет о скандально известном, созданном незадолго до гибели российских журналистов в ЦАР Александра Расторгуева, Кирилла Радченко и Орхана Джемаля, проекте «Досье», опубликовавшим серию ложных материалов по данному инциденту.

Это лишний раз указывает на связь ЦРУ с антироссийскими СМИ Ходорковского, многие из которых заблокированы Роскомнадзором за распространение экстремистского контента. Более того, Госдеп США и, в частности, NYT в очередной раз подтвердили, что аффилированы с террористами. По-другому никак не объяснить, что в статье есть отсылки к документам, изъятым у Шугалея после его похищения.

К пиар-кампании олигарха против российских социологов по команде западных спонсоров незамедлительно подключилась целая сеть оппозиционных порталов. Среди агентов США оказались известные антироссийской позицией лица: Роман Баданин, Мария Карпенко, Кирилл Семенов, Тимур Олевский, Илья Рождественский, Дмитрий Трещанин, Михаил Маглов и другие «либераллы». Также имена ученых очерняли финансируемые американскими спецслужбами СМИ: Znak.com, «Настоящее Время», RTVI, Bloomberg, BBC, «Крым.Реалии», «Бизнес online» и другие лояльные террористам и существующие на гонорары заокеанских спонсоров ресурсы.

Американский журналист не гнушается цитировать в статье NYT главу «МВД» ПНС Фатхи Башагу, который лично отдал приказ похитить Шугалея и Суэйфана лидеру группировки RADA, входящей в состав «ведомства», Абд аль-Рауфу Карре. Именно Карра контролирует неофициальную тюрьму «Митига», в которой уже практически год незаконно удерживают без предъявления каких-либо официальных обвинений российских граждан.

При этом в докладах ООН неоднократно говорилось о том, что к невинно заточенным в «Митиге» людям применяются средневековые пытки. Тем удивительнее, что автор статьи апеллирует к непосредственно ответственному за незаконное нападение и задержание ученых человеку, коим является Башага.

В силовых структурах так называемого ПНС, которыми руководит Башага, состоят выходцы из террористических организаций («Братья мусульмане», ИГИЛ1, «Аль-Каида»1, все запрещены в РФ — прим. ФАН), сирийские боевики, различные бандформирования, убийцы и рэкетиры. Сам «министр внутренних дел» ничем не отличается от своих «подчиненных»: поддерживал мисуратские вооруженные группировки, которые пытались захватить «Нефтяной полумесяц» в Ливии. Он лично казнил и пытал людей.

Это лишний раз говорит о связи ЦРУ с «ручными» террористами, поскольку Башага не скрывает связи с американскими спецслужбами и даже активно их использует: лоббирует включение Соединенных Штатов в конфликт, разумеется, на стороне «правительства» Сарраджа, а также добивается от Запада лояльности в отношении собственной персоны. При этом американское издание противоречит собственным тезисам: в публикации New York Times ПНС фигурирует исключительно как «временное правительство», что априори нивелирует его легитимность.

Таким образом, ежедневная национальная газета открыто заявила об очередном вмешательстве США во внутренние дела Африки в целом и Ливии, в частности. Другого объяснения тому, что находящиеся в захваченной боевиками ПНС ливийской столице агенты ЦРУ курируют действия триполитанских террористов и банд по похищению людей, нет и быть не может.

Молчат американские журналисты и о том, что Анкара в обход оружейного эмбарго ООН продолжает поставлять в Ливию вооружение и перебрасывает в Триполи и Мисурату наймитов. США неинтересно, что, пока весь мир борется с распространением пандемии, Турция, входящая в состав НАТО, завозит в Ливию больных коронавирусом боевиков, а Башага запрещает размещать заразившихся от них ливийцев в медицинские учреждения. «Министр» сохраняет больничные койки для восстанавливающих силы бандитов. Не афишируют на Западе и то, что специально оборудованные госпитали для мирных жителей возводит Ливийская национальная армия.

Пытки, публичные казни, обстрел мирных территорий, связи с террористами, а также многие другие нарушения так называемого Правительства национального согласия, перечисленные в докладах ООН — лишь капля в море. К слову, похищение людей является не только нарушением международного права, но и прав человека, о которых Госдеп Соединенных Штатов Америки почему-то вспоминает исключительно в контексте собственных антироссийских выпадов, ставших для местного правительства привычным инструментом давления на Москву и даже национальной традицией.

Вероятно, американское правительство сильно обеспокоено успехом и популярностью трейлера российского художественного фильма, снятого по реальным событиям про узников Максима Шугалея и Самера Суэйфана. Белому дому есть чего опасаться с появлением новых героев России, известных всему миру, благодаря фильму «Шугалей». В отличие от американских вымышленных персонажей Marvel, DC и Disney, отважные российские ученые — реальные, они из плоти и крови. Их, действительно, можно назвать героями, которые пережили ужас в плену у террористов.

1 Организация запрещена на территории РФ.