Донбасс, 16 апреля. Новое оружие ВСУ, произведенное по стандартам НАТО, взрывается во время учебных стрельб. Киевские силовики в Луганской области отобрали машину у мирного жителя. Украинская полиция боится связываться с военнослужащими украинской армии. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Минувшие сутки отмечены снижением активности украинских вооруженных формирований в Донбассе. Огонь киевские силовики вели только в донецком направлении обороны ДНР. Трижды зафиксировано применение противотанковых гранатометов по западу Донецка. Жертв и пострадавших нет.

Украинскую армию снабжают некачественным вооружением

Ранее Народная милиция ДНР уже сообщала о многочисленных разрывах украинских минометов «Молот», в результате которых гибли военнослужащие украинской армии. С 2016 года зафиксировано более ста таких случаев. Плохим качеством отличается и новое оружие, изготовленное по стандартам НАТО.

Разведке оборонного ведомства ДНР стало известно, что во вторник на военном полигоне в селе Ивановка в стволе украинского миномета нового образца снова разорвалась мина. Это произошло во время занятий по огневой подготовке. Тяжелые ранения получили восемь военных, один погиб. Стоит отметить, что орудие было произведено украинским военно-промышленным комплексом для подразделений Сил спецопераций ВСУ.

Растет число правонарушений солдат ВСУ

Военные луганского армейского корпуса сообщают о нескольких фактах совершения преступлений украинскими «освободителями». Известно, что в райотделы полиции Счастья, Попасной и Станицы Луганской начали массово поступать заявления от владельцев аптек. Они сообщили о том, что украинские солдаты в зоне ООС занимаются кражами медикаментов и защитных средств. Это неудивительно, учитывая недостаток лекарств в подразделениях ВСУ. В полевых лазаретах, палаточных городках и изоляторах Луганской области сейчас находится около 240 человек, которые уже заражены коронавирусом.

Кроме того, в Луганске проинформировали о том, что военнослужащие 25-й десантной бригады ВСУ силой отобрали у местного жителя Станицы Луганской автомобиль. Мужчине угрожали оружием, ссылаясь на необходимость выдачи транспортного средства в связи с карантинными мерами. Позже автовладелец обратился за разъяснениями к командованию бригады, однако ответа не получил. Его избили на пропускном пункте штаба части. Более того, в отделении полиции заявление о краже отказались принимать. Правоохранители аргументировали свой ответ тем, что связываться с солдатами комбрига Зенченко они не собираются, опасаясь дальнейших неприятностей.

От детонации боеприпаса погиб солдат ВСУ

В 93-й механизированной бригаде ВСУ попытались намеренно уничтожить разукомплектованную бронетехнику подрывом боеприпаса, однако во время взрыва погиб солдат, закладывающий мину под капот военной техники. Указание скрыть недееспособность бронированной машины отдал командир 3-го батальона бригады, который претендовал на вышестоящую должность и не хотел портить себе послужной список.

Взрыв техники должны были списать на мифический обстрел со стороны ЛНР. Заложенная под машину мина сдетонировала раньше времени, что и повлекло за собой гибель солдата. Также ранения получили четыре человека. На место взрыва прибыла комиссия Генерального штаба ВСУ, представителей которой пытались не пустить в расположение бригады из-за отсутствия масок и справок о тестировании на коронавирус. Однако комиссия продолжила разбирательство, которое помогло выяснить истинные причины чрезвычайного происшествия. Сейчас командир бригады Дмитрий Брыжинский пытается скрыть факт небоевых потерь своих подчиненных.