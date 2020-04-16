Расписание онлайн-эфира медиацентра «Патриот» на четверг, 16 апреля

В четверг, 16 апреля, Федеральное агентство новостей (ФАН) и Медиагруппа «Патриот» начнут эфир с рубрики «Аэробика и гимнастика».

В 13.00 семейная пара тренеров, Кирилл и Анастасия Парамоновы, покажет, как поддерживать себя в форме дома. Свои комментарии к домашним упражнениям даст неоднократный призер «Гонки героев» — тренер Алексей Сибилев. Спорт укрепляет не только ваше здоровье, но и брак, уверены наши эксперты.

Рубрика «Аэробика и гимнастика» поможет каждому зрителю Медиагруппы «Патриот» правильно заниматься спортом в домашних условиях. Спортивные залы закрыты, но это не значит, что спорт должен исчезнуть из нашей жизни. Мы надеемся, что традиция домашних упражнений останется с вами и после снятия ограничительных мер, вызванных коронавирусом.

Насколько эффективна поддержка бизнеса российскими властями и банками, обсудят специалисты 16 апреля, в четверг, в 14:00 в медиацентре «Патриот». Федеральное агентство новостей (ФАН) и Медиагруппа «Патриот» проведут онлайн-эфир на тему «Как выживает бизнес в России в условиях эпидемии коронавируса».

Напомним, среди новых мер, которые в среду, 15 апреля, в начале совещания с членами правительства озвучил Владимир Путин — расширение перечня наиболее пострадавших отраслей, прямая безвозмездная помощь малым и средним предприятиям, доработка списка стратегических предприятий, льготный кредит бизнесу на пополнение оборотных средств, дополнительные деньги регионам и авиационной отрасли.

Однако представители бизнеса продолжают жаловаться на проблемы. В нашем эфире мы обсудим, насколько эффективна государственная поддержка, какая отрасль нуждается в особом внимании, какой бизнес не пострадает от пандемии. Мы поговорим о том, как будет развиваться деловая жизнь после победы над коронавирусом. Выясним, есть ли угроза массовой безработицы. Проверим, насколько реально получить кредит от банков по государственным программам помощи.

В прямой эфир выйдут экономисты, производители, ритейлеры, политики и чиновники.

В 16.00 вы увидите выпуск программы «Психолог-онлайн». Это бесплатная психологическая помощь профессионала в прямом эфире для всех.

Психолог и гештальт-терапевт Людмила Суздальцева расскажет, как реагировать на отказы в сложных жизненных ситуациях, как оставаться в спокойствии при финансовых сложностях, тяжелом общении с банками, давлении долговых обязательств.

Телефон прямого эфира +79944249587.

В 17.00 Федеральное агентство новостей (ФАН) и Медиагруппа «Патриот» покажут онлайн-концерт StankovJazzBand.

StankovJazzBand основан известным петербургским гитаристом, бенд-лидером и композитором Алексеем Станковым, автором хита «Ленинградское танго» и создателем первой в России официальной группы, исполняющей цыганский джаз — SwingCouture. Узнаваемый почерк Алексея заставит обратить на себя внимание с первых нот звучания коллектива.