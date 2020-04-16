Минобороны России получило модернизированную самоходную пушку 2С7М «Малка»

Москва, 16 апреля. Предприятие «Уралтрансмаш», входящее в «Уралвагонзавод» государственной корпорации «Ростех», поставило Минобороны первую модернизированную самоходную пушку 2С7М «Малка». Об этом рассказали в «Ростехе».

Как пишет РИА Новости, это одна из самых мощных в мире самоходных пушек.

«Предназначена для поражения важных целей и объектов противника в тактической глубине обороны за линией фронта», — объяснил гендиректор предприятия Дмитрий Семизоров.

Он подчеркнул, что перед предприятием стоит серьезная задача по выполнению серийной модернизации этого изделия в рамках государственного оборонного заказа на 2020–2022 годы.

Напомним, Россия провела модернизацию одного из самых мощных самоходных артиллерийских орудий (САУ) 2С7М «Малка». Военный эксперт Виктор Мураховский убежден, что артиллерия остается основным огневым средством поражения в военных конфликтах большой интенсивности и длительной протяженности.

Улучшением характеристик орудия занимались специалисты «Уралтрансмаша». В частности, у САУ появилась новая коробка передач, агрегаты энергообеспечения, приборы наблюдения, а также аппараты внутренней связи. Российским оружейникам удалось провести импортозамещение некоторых комплектующих, которые ранее производились за рубежом.

За счет модернизации артиллерийская установка значительно улучшила все боевые характеристики, включая маневренность, подвижность и управляемость. Пушка «Малка» с успехом прошла необходимые испытания и готова к отправке в вооруженные силы.