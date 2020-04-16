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На карантине. Дмитрий Вяткин. ФАН-ТВ

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В проекте «На карантине» ФАН покажет, чем занимаются актеры, политики, спортсмены и другие медийные личности, пока не могут выйти на улицу.

В сегодняшнем выпуске про карантин рассказывает депутат Государственной думы Дмитрий Вяткин. Понятно, что народным избранникам необходимо продолжать работать и собираться на пленарных заседаниях. Но в остальное время они так же ответственно соблюдают карантин. Именно забота о здоровье близких и своем — единственный способ избежать сложностей, с которыми столкнулись некоторые страны, убежден Дмитрий Вяткин

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