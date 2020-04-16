Зюганов предложил отменить проценты по кредитам в период пандемии

Москва, 16 апреля. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов предложил отменить проценты по кредитам во время пандемии коронавирусной инфекции. Так он прокомментировал совещание президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

Глава государства ранее заявил, что не менее 75% объема зарплатных кредитов, выделяемых предприятиям среднего и крупного бизнеса, должно быть обеспечено гарантиями «Внешэкономбанка». Президент уточнил, что получить кредит сейчас трудно, банки неохотно идут навстречу заемщикам. Такая же мера призвана снизить риски для коммерческих банков и повысить доступность кредитов.

Зюганову понравилось выделение конкретного банка, но он выступил против процентов по кредитам.

«Сейчас не время брать проценты за кредит, надо давать беспроцентный. И прежде всего там, где крайне необходимо поддержать производство, которое будет нас обеспечивать всем необходимым», — объявил глава КПРФ.

То, что Зюганов так обеспокоен темой пандемии и благополучием населения России, вызывает много вопросов, учитывая многочисленные примеры безответственного поведения КПРФ в такой тяжелый период.

Так, в конце марта, когда коронавирус уже активизировался, сторонники партии провели в нескольких регионах России митинги. Таким образом они подвергли здоровье и жизнь жителей страны опасности. Неспроста субъекты РФ перешли на режим самоизоляции из-за быстрого распространения инфекции.

Кроме того, секретарь курганского обкома КПРФ Сергей Еремин распространял фейки о коронавирусе. Коммунист писал в социальной сети «ВКонтакте», что некие авторитетные ученые-вирусологи якобы заявили «об искусственном раздувании психоза лживыми средствами СМИ». Суд оштрафовал его на 15 тысяч рублей за распространение ложной информации.

На днях КПРФ решила безосновательно покритиковать власти Москвы и России за якобы «недостаточные и неэффективные» меры по борьбе с коронавирусом. Эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты, блогер Вадим Манукян посоветовал партии Зюганова заняться в период пандемии важными делами, а не политическим популизмом.