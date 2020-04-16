Верка Сердючка показала пикантный снимок Пугачевой в бочке

Киев, 16 апреля. Народный артист Украины Андрей Данилко, известный также как Верка Сердючка, опубликовал редкое фото звезды советской и российской эстрады Аллы Пугачевой в честь ее 71-летия.

Накануне Пугачева отпраздновала свой день рождения, артистка получила поздравление от многих коллег. Верка Сердючка поздравила исполнительницу с праздником, опубликовав редкий и весьма пикантный кадр.

На фотографии, опубликованной звездой в Instagram-аккаунте, молодая певица прячется в бочке, зарытой в землю. Снимок сделан на природе, однако где именно не уточняется. Популярная певица улыбается и, судя по всему, радуется времяпровождению на природе.

«С днем рождения, Алла», — кратко подписал снимок Данилко, который дружит с Пугачевой уже несколько лет.

Сейчас во время пандемии коронавируса Алла Пугачева находится в своем поместье в деревне Грязь. Звезда живет со своим супругом, юмористом Максимом Галкиным и детьми Лизой и Гарри. Накануне младшие дети заставили мать расплакаться во время поздравления. Гарри и Лиза сделали звезде сюрприз — рассказали стихотворение, украсили дом и испекли торт. Поздравление Примадонны записывал Галкин, который зачастую балует поклонников звезды фотографиями и видеороликами о жизни певицы в социальных сетях.