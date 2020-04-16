Число заразившихся коронавирусом в РФ увеличилось на 3448 за сутки

Москва, 16 апреля. Число заболевших коронавирусом в РФ увеличилось до 27938. За сутки выявлено 3448 новых случаев заражения коронавирусом в 78 регионах. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

По данным на 16 апреля, больше всего случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки выявлено в Москве ― 1370 новых случаев, в Московской области за сутки зафиксировано 467 случаев заражения коронавирусом. В Петербурге диагноз коронавирус подтвердился у 154 пациентов за сутки. В Нижегородской области зарегистрировано 65 человек с коронавирусом за последние 24 часа, в Республике Ингушетия – 63 человека.

Число излечившихся от коронавируса составило 2304 человека, в том числе 318 человек выписали из больниц за последние сутки. Скончались от коронавируса 232 человека, за минувшие сутки зафиксировано 34 летальных случая.

Наибольшее количество заболевших зарегистрировано в Москве (16146), Московской области (3054), Петербурге (1083), Республике Коми (441), Нижегородской области (404) и Ленинградской области (330).

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку коронавирусной инфекции пандемией. По данным на 16 апреля, в мире достигло 2,088 млн человек заразились коронавирусом. Число погибших превысило 134 тысячи человек.

Ранее главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико назвал дату, когда можно ожидать спада числа заражений новым коронавирусом в Москве.