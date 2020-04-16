Составлен топ-10 регионов РФ по числу заразившихся коронавирусом

Москва, 16 апреля. Названы регионы России, лидирующие по числу заразившихся COVID-19. Топ составлен на основе данных оперативного штаба по ситуации с коронавирусом.

На первом месте списка ожидаемо оказалась Москва — здесь насчитывается 16146 случаев. Вторую строчку заняло Подмосковье, где зарегистрировано 3054 заразившихся. Также в первую тройку вошел Санкт-Петербург — в Северной столице зафиксировано 1083 случая.

На четвертой строчке оказалась Республика Коми (441 случай), а на пятом — Нижегородская область (404 заразившихся). Кроме того, в топ-10 попали Ленинградская (330 случаев) и Мурманская (306 случаев) области, Краснодарский (260 заразившихся) и Красноярский (202 заразившихся) края, а также Брянская область (201 случай).

Напомним, первые случаи коронавируса были зарегистрированы в китайском городе Ухань в конце декабря. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса.

По последним данным, в России насчитывается 27938 заболевших. Кроме того, за весь период наблюдений зафиксировано 232 летальных случая, при этом 2304 человека с COVID-19 уже выздоровели. Как передает НСН, за минувшие сутки в нашей стране выявили 3448 заразившихся. Случаи коронавируса зарегистрированы во всех регионах РФ, кроме Республики Алтай, сообщает «Царьград».