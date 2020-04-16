Чулпан Хаматова рассказала об обрушившихся на нее проклятиях после выхода сериала

Москва, 16 апреля. Актриса Чулпан Хаматова исполнила главную роль в многосерийном фильме по роману Гузели Яхиной «Зулейха открывает глаза». Артистка рассказала об обрушившейся на нее критике после выхода первой серии.

Хаматова призналась, что смотрит фильм вечерами вместе с тремя своими дочерями, братом и его женой.

«Меня даже потряхивает от просмотра. Очень опасалась, что я всех подвела: автора романа Гузель Яхину, режиссера, своих коллег», — рассказала Хаматова.

Актриса объяснила, что в первых сериях Зулейха молчит, а не говорит по-татарски. Хаматова призналась, что не знает татарского, попытки воссоздать татарский язык или татарский акцент были бы неудобными и комичными. Однако атмосферу татарской деревни воссоздает быт и костюмы.

Хаматова рассказала, что на нее обрушилась волна критики после выхода фильма, пишет kp.ru.

«Я получаю много проклятий в связи с выходом фильма», — призналась Хаматова.

Актриса добавила, что ожидала критику со стороны радикально настроенной части татарского общества. Однако к этому добавилась и претензия на тему «осквернения нашей истории». Хаматова объяснила, что считает раскулачивание – трагедией и преступлением. Но вдруг обнаружила, что многие считают по-другому.