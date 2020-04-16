Пугачева рассказала, как чувствует себя после дня рождения

Москва, 16 апреля. Народная артистка СССР Алла Пугачева, отпраздновавшая в среду 71-летие, наконец вышла на связь с фанатами и поблагодарила их за многочисленные поздравления.

Примадонна российской эстрады, как называют ее коллеги и фанаты, принимала накануне теплые слова и пожелания со стороны близких, поклонников и знаменитостей.

Особенно трогательно поздравили с днем рождения Пугачеву ее дети — двойняшки Лиза и Гарри. Брат и сестра приготовили для мамы торт, стихотворения, букеты роз и шарики. Подарками и вниманием они растрогали исполнительницу до слез.

Пугачева в день рождения в Сети не появлялась, видео и фото с ее участием публиковал супруг, юморист Максим Галкин. Однако утром четверга на ее странице в социальной сети Instagram оказалось селфи, для которого исполнительница надела озорную шляпку. Пугачева рассказала, как чувствует себя после праздника.

«Жива, здорова, счастлива! Пошла на восьмой десяток. Спасибо всем за поздравления!» — написала звезда.

Свой прошлый день рождения Пугачева сопроводила грандиозным шоу в Кремлевском дворце. Так феерично она отпраздновала юбилей. Запись концерта затем появилась на экранах кинотеатров в виде фильма.

Напомним, что накануне «король российской эстрады» Филипп Киркоров назвал бывшую жену Пугачевой своей музой и вдохновением. Звезды прожили в браке с 1994 года по 2005 год.