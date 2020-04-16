Канадские ученые заявили, что собаки могут быть переносчиками коронавируса

Москва, 16 апреля. Коронавирус SARS-CoV-2 мог передаться от летучих мышей человеку через бродячих собак, к такому выводу пришли ученые Университета Оттавы в Канаде.

По их словам, собаки едят летучих мышей, они стали посредниками в распространении опасного вируса. По мнению специалистов, попав в кишечник собаки, бактерии могли спровоцировать эволюцию вируса. В итоге вирус научился избегать иммунного ответа у людей, а через некоторое время передался человеку.

Как пишет журнал Molecular Biology and Evolution, ученые провели исследование 1252 полноразмерных геномов коронавирусов, среди которых предшественник SARS-CoV-2 — коронавирус летучей мыши BatCoV RaTG13. По их словам, он на 96% совпадает с нынешним вирусом, вызвавшим пандемию.

Ранее ветеринарный врач Мария Воробьева рассказала, что домашние кошки и собаки подвержены заражению коронавирусом. По ее словам, в современной ветеринарной практике у кошек и собак нередко диагностируется коронавирус. Он вызывает проблемы с кишечником и дыхательными путями. При этом данный тип коронавируса не представляет опасности для человека.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована масштабная вспышка пневмонии. Позднее медики установили, что причиной возникновения эпидемии стал новый вид коронавируса — COVID-19.

Как писал RT, ВОЗ изучает случай заражения собаки коронавирусом.