ДНР и Украина провели первый в 2020 году обмен пленными

Киев, 16 апреля. Донецкая Народная Республика и Украина провели в четверг обмен пленными в Донбассе.

Процедура обмена пленными прошла без происшествий. Как сообщил ранее полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Борис Грызлов, обмен пленными, который в 2020 году прошел впервые, состоялся под Горловкой в районе КПП «Майорск».

По словам омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой, украинской стороне было передано девять человек, ДНР — 11, указали «Известия».

«Формула обмена была «11 на 9». Один человек отказался от перемещения на территорию ДНР», — сказала Морозова.

Гражданская война на Украине началась в 2014 году. Киев после объявления Луганском и Донецком о независимости и создании ЛНР и ДНР начал военную операцию против республик Донбасса. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 13 тысяч человек.

Урегулировать внутриукраинский конфликт пытаются на различных международных площадках, в том числе в Минске, напомнил телеканал «360». Осенью прошлого года контактная группа в Минске приняла «формулу Штайнмайера», которая, в частности, определяет механизм введения закона об особом статусе Донбасса.