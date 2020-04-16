Вирусолог Зуев оценил новый симптом коронавируса на ногах испанцев

Для того, чтобы оценить «новый симптом» коронавируса, необходимо изучить состояние конкретного пациента — организм по-разному может реагировать как на вирус, так и на препараты для борьбы с ним. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал доктор медицинских наук, вирусолог Виктор Зуев.

Новые симптомы

Испанские и итальянские врачи, опираясь на информацию о симптомах поступавших на лечение с новым типом коронавируса пациентов, сделали вывод, что высыпания на нижних конечностях являются достаточно частым признаком заражения человека. Об этом сообщает издание Metro.

Так, у каждого пятого испанца с положительным результатом теста на коронавирус была сыпь на ногах. Кожные проявления особенно часто встречаются у подростков и детей. Покраснения, как правило, появляются на пальцах ног и ступнях. Внешне они похожи на сыпь при кори или оспе.

Медики не рекомендуют обращаться в медицинские центры при появлении сыпи в отсутствие других признаков инфицирования. Однако врачи призывают очень внимательно следить за своим самочувствием в таких случаях.

Организм индивидуален

Отвечая на вопрос о возможности мутации нового типа коронавируса, Виктор Зуев поставил под большое сомнение саму возможность такого явления. По его словам, мутация — это сложный и очень редкий процесс.

«Вдруг вылезла сыпь на ногах — у человека может быть тысяча дополнительных болезней. Может, он аллергик какой-то, а ему вчера принесли клубнику — родственники передали. Вот у него и высыпало. А у другого волдырь выскочил, у третьего — халязион на глазу. Вирус никакого отношения к этим болячкам не имеет. Сейчас даже дети — такие аллергики… Пусть сыпь вас не беспокоит», — пояснил Виктор Зуев.

Он отметил, что у людей могут быть различные реакции на те или иные виды лекарств. Организм человека их просто может не переносить.

«Одному лекарство помогают, другому — безразлично, а третьему оно может навредить. У нас на работе одной даме, профессору, дали лекарство, а она от него умерла. Лекарства по-разному действуют на людей. Вот в этом главная суть», — добавил Виктор Зуев.

Вирусолог обратил внимание, что сейчас самое главное — количество заболевших новых типом коронавируса, насколько быстро оно увеличивается.

Ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что коронавирус в китайский город Ухань завезли американские военные. Дипломат проанализировал публикации в научном журнале Nature Medicine за 2015 год и нашел статью, в которой ученые обсуждали, как создавали схожий с SARS-CoV-2 вирус и как он воздействует на человека.