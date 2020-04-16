Монтян позавидовала россиянам, ожидающим эвакуации в пятизвездочном отеле в Индии

Киев, 16 апреля. Киевский адвокат Татьяна Монтян позавидовала ожидающим эвакуации россиянам, которым посольство оплатило проживание в пятизвездочном отеле в Индии. Об этом она рассказала на своем YouTube-канале.

«Далеко не все попали с этим карантином», — заявила украинский адвокат.

Монтян сообщила, что у нее есть московская подруга по имени Светлана, которая в начале весны отправилась на Гоа и планировала вернуться на родину 26 марта.

«Естественно, билет пропал, лавочка закрылась», — сказала киевский юрист.

По словам Монтян, некоторые застрявшие за границей люди оказались в трудной ситуации, однако группе, в которой находится ее подруга, «несказанно повезло».

«Их с Гоа привезли в Дели, сняли им пятизвездочный отель, и они до сих пор там тусуются. Я смотрю фоточки и видосики, которые она присылает, и меня просто дичайше давит жаба. Вот, кому поперло», — приводит слова адвоката «ПолитНавигатор».

Монтян предположила, что россиян пока не вывозят из Индии, поскольку сначала необходимо освободить места в обсервациях в РФ. Украинский юрист отметила, что ее подруге пока даже не называли дату вылета на родину. Адвокат надеется, что Светлану и ее группу скоро все же вывезут из Дели.