Первые два пациента с коронавирусом скончались в Удмуртии

Ижевск, 16 апреля. Два пациента с коронавирусом скончались в Удмуртии, сообщил глава республики Александр Бречалов.

Глава региона добавил, что умерли двое мужчин с хроническими заболеваниями. Медики заявляют, что коронавирус повлиял на состояние здоровье и ускорил хронические процессы в организме.

«У обоих мужчин в возрасте 62 года и 68 лет были тяжелые хронические заболевания, которые и стали основной причиной смерти», — сказал Бречалов.

По данным на 16 апреля, в Удмуртии зафиксировали 12 новых случаев коронавируса. Всего заболевших — 58, четыре человека выздоровели, 52 находятся в стационаре.

За последние сутки в Москве скончались 7 пациентов с коронавирусом. По данным официального сайта стопкоронавирус.рф, в общей сложности в России умерли 198 человек.

Во всех регионах страны объявлен режим самоизоляции. Власти просят жителей оставаться дома, чтобы снизить риск заражения коронавирусом. Медики по-прежнему фиксируют рост числа заболевших.

Президент России Владимир Путин объявил о нерабочих днях до конца апреля. Данную меру приняли, поскольку страна еще не прошла пик эпидемии и не вышла на плато.