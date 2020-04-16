Маск заявил о зависимости конкурентов от поставок из России

Вашингтон, 16 апреля. Американский изобретатель, гендиректор компании Tesla Илон Маск заявил, что, в отличие от его SpaceX, остальные компании на рынке пусковых услуг зависят от государственной поддержки и поставок из России.

В настоящее время основные коммерческие пусковые услуги в мире, помимо SpaceX, предоставляют компании «Главкосмос» и «Главкосмос пусковые услуги» (ракеты «Союз»), ILS (ракеты «Протон» и «Ангара»), Arianespace (ракеты Vega, «Союз» и Ariane 5) и ULA (ракеты Atlas 5 и Delta 4).

При этом SpaceX — единственная компания, использующая многоразовые ступени в своих ракетах.

«Единственная причина, по которой остальные производители ракет среднего и тяжелого классов вообще выигрывают какие-либо пусковые контракты, это государственные интервенции», — заявил Маск.

Он заметил, что иначе конкуренты SpaceX существовали бы как авиакомпании с одноразовыми самолетами. Маск добавил, что ULA, например, поддерживается лоббированием, а на ракете Atlas 5 используется российский двигатель РД-180, который он назвал «великолепным, но не американским».

Ранее гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявлял, что Маск демпингует на рынке пусковых услуг, чтобы выдавить с него Россию. В качестве примера он приводил ракетоносители Falcon — обращал внимание на то, по какой цене предприниматель продает их Пентагону и какова их реальная рыночная цена. По словам Рогозина, она составляет примерно 60 миллионов долларов, но NASA обходится в 1,5-4 раза дороже, пишет «Газета.ru».

Отметим, что Маск не раз выражал восхищение российскими технологиями. Например, выделял двигатели НК-33, РД-170 и РД-180 и называл их исключительными.