Рябков призвал США отказаться от дезинформации о ядерных испытаниях РФ

Москва, 16 апреля. Россия не предпринимала никаких действий в нарушение обязательств по ядерным испытаниям, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Дипломат прокомментировал доклад Госдепартамента США за 2019 год о соблюдении странами договоренностей в сфере контроля над вооружениями, нераспространения и разоружения. Вашингтон обвинил РФ в не полном соблюдении моратория на ядерные испытания.

Рябков подчеркнул, что Россия не предпринимали никаких мероприятий, которые бы нарушила обязательства Москвы, вытекающие из одностороннего моратория на ядерные испытания и из ратификации Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

«Мы призываем США отказаться от их нарастающей практики дезинформации международного сообщества о происходящем», — заявил Рябков.

Ранее в Госдепе сообщали, что Россия в 2019 году соблюдала Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).