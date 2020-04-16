МИД РФ допустил, что США могут готовить полигон в Неваде к ядерным испытаниям

Москва, 16 апреля. США могут готовить ядерный полигон в Неваде к испытаниям, заявил заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков.

«Соединенные Штаты по многим признакам, в том числе по публикациям со ссылкой на соответствующие структуры, которые в США занимаются поддержанием в боеготовности их ядерного арсенала, вполне могут находиться на пути к приведению их испытательного полигона в Неваде в состояние повышенной готовности», — сказал российский дипломат в интервью ТАСС.

Он также подчеркнул, что Россия не предпринимала никаких действий в нарушении своих обязательств по запрещению ядерных испытаний. Дипломат призвал США отказаться от распространения дезинформации относительно ядерных испытаний.

Соединенные Штаты неоднократно голословно обвиняют Россию в нарушении каких-либо международных норм, указал «Царьград». В частности, нелепые обвинения Вашингтона в адрес Москвы касательно якобы несоблюдения Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. При этом американская сторона не раз нарушала соглашение, и тому есть доказательства, отметила «Газета.ру». В результате ДРСМД прекратил свое действие 2 августа 2019 года.