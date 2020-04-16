Названа главная проблема Украины, вызванная коронавирусом

Киев, 16 апреля. Вместо обещанных премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем 500 тысяч новых рабочих мест на Украине уже сейчас зарегистрировано порядка 3,5 миллиона безработных. Об этом рассказал экономический эксперт Виктор Скаршевский.

По его словам, уровень безработицы достигнет не 9,4%, как это прогнозирует правительство, а 15–20%. Как передает телеканал CapitalTV, правительство Украины пообещало, что в мае в стране появится около 500 тысяч новых рабочих мест. Скаршевский заявил, что эти слова можно считать шуткой.

«До начала карантина, до остановки сферы услуг и торговли в Украине безработица по методологии Международной организации труда составляла чуть более 8% или один миллион 600 тысяч безработных», — сказал он.

По данным специалиста, на данный момент к этим безработным добавились два миллиона людей, которые потеряли источник дохода — то ли они уже временно безработные, то ли полностью безработные. По данным Торгово-промышленной палаты Украины, 700 тысяч предпринимателей приостановили свою деятельность. Экономический эксперт напомнил, что «эти 700 тысяч предпринимателей давали работу четырем миллионам украинских граждан».

Ранее украинская журналистка Юлия Мостовая заявила, что сегодня Украиной руководит «колония простейших», которая с высокой вероятностью приведет страну к летальному исходу. Она раскритиковала действующую государственную власть, упрекнув ее в отсутствии реального интереса к стране и проблемам, к которым привело это безразличие.