Активистка Майдана ожидает возмездия за убийство русского киевлянина

Печерский райсуд Киева 16 апреля продолжит рассмотрение уголовного дела майданной активистки Татьяны Черновол, которую подозревают в умышленном убийстве. Киевские политологи называют его «моментом истины» для команды Петра Порошенко при любом исходе дела, передает корреспондент Федерального агентства новостей из украинской столицы.

Экс-нардепу Верховной рады Черновол, которая подозревается в умышленном убийстве, отказано в отводе судьи Печерского райсуда Сергея Вовка. На специальном судебном заседании, где рассматривался этот вопрос, решение об отказе приняла судья Олеся Батрин. Она не усмотрела «конфликта интересов», на котором настаивала Черновол. Напомним, активистка утверждала, что Вовк может вынести ей «необъективный» приговор, поскольку такой приговор он уже выносил ее соратнику — экс-генпрокурору Юрию Луценко.

В итоге суд признал ничтожность юридических аргументов Черновол, чья защита рассуждает на уровне «в огороде бузина, а в Киеве дядька». И 16 апреля в Печерском суде судья Вовк будет избирать меру пресечения для Черновол.

Напомним, ретивую «майданщицу» подозревают в убийстве сотрудника офиса Партии регионов Владимира Захарова, которое произошло 18 февраля 2014-го. 58-летний сисадмин погиб во время штурма здания участниками Майдана, который возглавила Черновол.



Украинские СМИ активно муссируют версию, что «Захаров задохнулся во время пожара». А свидетели погрома в один голос говорят, что озверевшие «майданщики» насмерть забили пожилого мужчину палками и обрезками арматуры.

Накануне в ГБР опровергли версию Черновол о том, что, поджигая офис Партии регионов, она «отвлекала тогдашний режим Януковича от убийств на Майдане и в Мариинском парке». Впрочем, максимум, что грозит Черновол — домашний арест. Но даже эту смешную меру пресечения для убийцы украинские правые называют «политическим преследованием» и «беспределом властей».

Как сообщил в ходе онлайн-конференции политический аналитик Виталий Романченко, «дело Черновол очень трудно отделить от политики».

«Сама активистка позиционирует себя как политический деятель, что верно лишь отчасти. Зато все оппозиционные политики-«ультрапатриоты» будут использовать ситуацию с ее арестом в качестве политического прикрытия и пиара, — говорит Романченко. — Достаточно вспомнить, какая истерика происходила в обществе, когда арестовывали Юрия Луценко или Юлию Тимошенко. Те же самые люди, что и сегодня, во весь голос кричали о том, что «это политические репрессии», «атака на Украину» и так далее».

По мнению Романченко, еще один нюанс «дела Черновол» заключается в том, что украинское общество уже давно ждет ответов по трагедии, случившейся в 2014-м на Майдане.

«Для действующей власти принципиально важно сказать обществу правду о том, что же действительно произошло. С трудом верится в то, что за последние шесть лет невозможно было найти людей, принимавших решение о стрельбе по протестующим. Или найти тех, кто непосредственно стрелял, выяснить, откуда именно стреляли. Собственно, ответы на многие из этих вопросов сегодня уже имеются. Есть даже признательные показания снайперов с Майдана, — напомнил аналитик. — Тем не менее есть ощущение, что власть сегодня пытается вновь начать это дело «с нуля». Поэтому нужно сделать сам процесс расследования и суда максимально прозрачным. Для того, чтобы политикам, особенно из правого лагеря, не удалось ввести в заблуждение общество и использовать ситуацию для личных политических целей. Украинцы должны увидеть честное и объективное расследование, чтобы люди наконец-то узнали правду о том, кто виноват».

В ходе онлайн-конференции Романченко также сообщил — сегодня для проведения эффективного следствия по событиям на Майдане ситуация стала значительно сложнее.

«По сути, силовики должны не только расследовать это дело, но и показать, как происходили события вокруг переворота на Майдане на самом деле, с хронологией и в четкой последовательности. Ведь потом многие факты политически «перекрутили» — в выгодную для постмайданных сил сторону», — добавил эксперт.

Виталий Романченко также прокомментировал странную инициативу партии «Европейская солидарность» — «взять на поруки» Черновол.

«Петру Порошенко и его политической силе очень выгодно использовать эту ситуацию в качестве пиар-кампании, так же, как и экс-премьеру Арсению Яценюку. Именно поэтому все они лично явились к зданию суда, чтобы «поддержать» подсудимую перед телекамерами, — указал политолог. — Все люди из прошлой власти — Парубий, Яценюк, Порошенко, Геращенко — очень взаимосвязаны, у них много «скелетов в шкафу». Они знают друг о друге больше, чем многие их соратники, не говоря уже о следствии или простых украинцах».

Именно поэтому лидерам ушедшей власти сейчас выгоднее держаться вместе.

«Честно говоря, совсем не верится ни в их искренность, ни в их сплоченность по отношению к судьбе Черновол. В целом, эти люди полностью дискредитировали себя как политики, да и вообще как люди, которым есть дело до судеб миллионов простых украинцев, — констатировал Романченко. — Как следствие, у них не осталось «электорального ядра». И если сейчас они будут пытаться его восстановить, то они все будут играть на одном электоральном поле — частично вместе с откровенно националистической «Свободой», частично — с «Батькивщиной» Юлии Тимошенко. То есть в политическом пространстве Украины для правых нет свободного места».

Политолог Михаил Мищишин сообщил в ходе онлайн-конференции, что «дело Черновол» может стать поворотной точкой в истории постмайданной Украины.

«В деле Татьяны Черновол еще задолго до фактического рассмотрения дела в суде наступил момент истины. Защита активистки заявила отвод судье Вовку, а сама Черновол отказалась давать показания, чтобы не навлекать подозрений на побратимов, участвовавших в политических погромах, — напомнил политолог. — С одной стороны, каждый человек может отказаться давать показания, которые могут быть использованы против него. Так же, как и заявить отвод судье, если считает его предвзятым».

Аналитик предлагает вспомнить, кому именно предъявлены обвинения.

«Они предъявлены активистке, представительнице отряда «евроинтеграторов», которые обещали украинцам, в случае прихода к власти, обеспечить в стане «европейский непредвзятый суд». А также рассказать народу правду о режиме Януковича,что подразумевало, что и они сами, в случае прихода к власти, будут жить «по правде и по справедливости». Правда, когда «европейское правосудие» постучалось в дом самой Черновол и настало время «отвечать за базар», она вдруг приняла обет молчания и заявила о своем недоверии судье. То есть, когда дело дошло до них самих и до самых одиозных, но мало что значащих представителей их режима, «европейское правосудие» начало давать сбой. Как только украинское правосудие, которое они сами же строили пять лет при Порошенко, начало задавать вопросы уже не Януковичу, а им самим — начался гвалт и кипеж».

По мнению Мищишина, в этом и есть момент истины в деле Черновол.

«Вот вам то европейское правосудие, за которое боролась активистка и ее соратники», — пояснил он.

Как сообщил киевский политолог Валерий Клочок, «преследование Черновол похоже на инструмент в политическом противостоянии власти и оппозиции».

«Его актуальность формируется повесткой дня страны — это и деятельность Рады, и война на востоке, и сильный общественный запрос на сатисфакцию. Этот запрос во многом сформирован неединодушным восприятием событий на Майдане в 2014-м, — заявил Клочок. — Открытие уголовных дел против активистов Майдана и дела, которые до сих пор ведутся против Януковича и Ко, могут уравновесить ситуацию. В перспективе мы можем увидеть закрытие всех таких дел, достижение компромиссных решений и молчаливое примирение сторон».

Что касается конкретно дела Черновол, то перспективы его весьма туманны, считает аналитик.

«Эпизод гибели работника офиса Партии регионов Захарова расследовался спецподразделением ГПУ, о чем заявил его экс-глава Горбатюк. Так что в случае необходимости, адвокаты легко докажут невиновность активистки, — продолжает политолог. — Конечно, сторона обвинения и те, кого обвиняют, будут настаивать на своей правоте. Для любой власти важно показать, что она контролирует процесс, что верховенство права — приоритет ее деятельности и так далее. Оппозиционные силы активно будут продвигать тезис о «политическом давлении» и «преследовании». То есть «дело Черновол» мало чем будет отличаться от классической политической борьбы».

Свое мнение о «деле Черновол» кратко высказал и политолог, глава аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.