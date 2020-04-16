Forbes назвал имена 200 богатейших россиян

Москва, 16 апреля. Журнал Forbes представил рейтинг 200 богатейших бизнесменов России. Возглавил рейтинг Владимир Потанин, который годом ранее даже не входил в топ-5 богатейших россиян.

В этом году Потанин — президент холдинга «Интеррос», крупнейший акционер ГМК «Норильский никель» — занял первое место в списке, его состояние оценивается в 19,7 млрд долларов.

Второе место сохранил председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин. По подсчетам редакции издания, его состояние за год уменьшилось до 18,1 млрд долларов.

Лидер прошлогоднего рейтинга председатель правления НОВАТЭК Леонид Михельсон скатился до третьей позиции. По оценке Forbes, состояние бизнесмена составляет 17,1 млрд долларов.

В пятерку также вошли председатель совета директоров ПАО «Северсталь» Алексей Мордашов с семьей с состоянием 16,8 млрд долларов и президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов с 15,2 млрд долларов.

Богатейшей женщиной в России является предпринимательница, бывшая владелица девелопера «Интеко» и вдова экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина. Ее состояние оценивается в 1,3 млрд долларов, она занимает в рейтинге 73-е место.

По сравнению с прошлым годом список существенно обновился, в него попали 15 новичков, 12 из которых попадают в список впервые, указал «ФедералПресс».

В новом рейтинге Forbes 102 миллиардера, что вдвое больше, чем в прошлом году. Однако, как отметили в издании, год для российских богачей оказался непростым — их совокупное состояние сократилось на 40 млрд долларов.