Доктор назвал способ избежать осложнений на легкие при коронавирусе

Вашингтон, 16 апреля. Регулярные физические упражнения могут помочь избежать осложнений на легкие при коронавирусе нового типа. Об этом рассказал доктор медицинских наук из Университета штата Вирджиния и директор Центра исследований скелетных мышц в Центре сердечно-сосудистых исследований UVA Чжен Ян.

По его словам, физические нагрузки способны предотвратить или уменьшить тяжесть острого респираторного дистресс-синдрома — проявления дыхательной недостаточности, которое связано с большинством летальных исходов при коронавирусе.

Ян объяснил, что занятия спортом способствуют выработке мощного антиоксиданта, который известен как «внеклеточная супероксиддисмутаза» (EcSOD). Он защищает организм человека от вредных свободных радикалов и предотвращает появление различных болезней.

Доктор заметил, что даже одна тренировка увеличивает выработку этого антиоксиданта, пишет «Утро.ру». Поэтому физические упражнения он назвал отличным способом избежать осложнений при коронавирусе.

«Регулярные физические упражнения приносят гораздо больше пользы для здоровья, чем кажется», — констатировал Ян.

Коронавирусная инфекция, распространившаяся по миру из Китая, унесла жизни уже более 131 тысячи человек. Заболели, по данным на 16 апреля, свыше двух миллионов. Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии, передает «Газета.ru». Больше всего пострадали от вируса США, Италия, Испания, Германия и Франция.

В России, по последним данным, зафиксировано более 24 тысяч случаев заболевания коронавирусом нового типа, около 1,9 тысячи человек выздоровели, 198 скончались. Инфекция охватила 84 из 85 регионов страны. Заболевших этой инфекцией нет только на Алтае.

Как рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова, в ряде регионов России до 50% заболевших переносят коронавирус без симптомов, пишет Infox.ru.