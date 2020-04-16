В Ливии зарегистрировано 13 новых случаев заражения коронавирусом

Триполи, 16 апреля. Еще 13 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Ливии, об этом сообщил информационный портал Libya Review.

Отмечается, что за минувшие сутки в Ливии зафиксировано 13 новых заражений, общее количество заболевших достигло 48 человек.

#BREAKING

13 new coronavirus cases confirmed in Libya, bringing the total to 48. #Libya pic.twitter.com/Snzv5R7N86 — Libya Review (@LibyaReview) April 15, 2020

Угроза пандемии стала причиной введения в Ливии гуманитарного перемирия: с 18 марта стороны внутриливийского кризиса договорились о прекращении любых боевых действий, чтобы не допустить распространения коронавируса. Перемирие не остановило террористов так называемого Правительства национального согласия (ПНС), они продолжают нападать на Ливийскую национальную армию (ЛНА). Боевики 25 марта провели наступательную операцию «Шторм мира», а вскоре после этого радикалы захватили восемь городов к западу от Триполи.

Основной причиной распространения коронавируса в Ливии стала продолжающаяся переброска Турцией сирийских наемников, некоторые из них оказались заражены. Об одном из таких случаев ранее рассказывала американская журналистка Линдси Снелл. Основными очагами заражения стали Триполи и Мисурата, куда и прибывает подавляющее большинство иностранных наемников. В связи с этим главы муниципалитетов, соседствующих с Мисуратой, в конце марта заявили о прекращении транспортного сообщения с городом.

Примечательно, что режим Файеза Сарраджа не стремится помогать населению оккупированных районов — по приказу главы «МВД» ПНС Фатхи Башаги всех зараженных коронавирусом отправляют в тюрьмы, в то время как больницы открыты только для боевиков, получивших ранения в боестолкновениях с ЛНА.