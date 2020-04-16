Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество
  /  Обновлено: 

Милонов призвал раскрывать личности провокаторов беспорядков в тюрьмах и на улицах

33
0 Оставить комментарий

Милонов призвал раскрывать личности провокаторов беспорядков в тюрьмах и на улицах

Организаторы беспорядков в тюрьмах и на улицах российских городов должны быть известны людям и отвечать по закону. Так депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал Федеральному агентству новостей бунт, произошедший в исправительной колонии города Ангарска.

В ФКУ ИК-15 ГУ ФСИН России по Иркутской области прошли беспорядки, которые, по словам главы Минюста Константина Чуйченко, могли быть организованы путем внешнего вмешательства.

«Есть информация о том, что данный бунт был срежиссирован извне, эти же люди проплатили так называемых «правозащитников», которые до сих пор пытаются раскачать ситуацию в массмедиа. Были реальные угрозы в адрес начальника колонии и его семьи, пресечена попытка нападения», — сказал он.

Милонов призвал раскрывать личности провокаторов беспорядков в тюрьмах и на улицах

В свою очередь, член комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Виталий Милонов заметил, что бунты в тюрьме — это один из излюбленных способов классической технологии провоцирования революции в стране и удивляться этому не нужно.

«Нужно понимать, что эта технология будет сейчас активно использоваться. Понятно, что это выгодный способ дестабилизации ситуации в стране, но при этом здесь важно, чтобы было проведено тщательное расследование. Общество тогда узнало бы заказчиков этих беспорядков, и связь с частью наших недобросовестных правозащитников была бы установлена. Ведь есть правозащитники, которые обслуживают интересы других государств. Если мы сейчас полностью не раскроем эту схему, то это потом продолжится в другой колонии, а, может, сразу в нескольких. Уголовники готовы на все ради получения свободы и, таким образом, они, как и меньшинства, являются самым главным «навозом» для прорастания черных ростков революции в России. Поэтому если господин Чуйченко об этом заявил, то мы ждем детального отчета и доклада в парламент о том, кто бы автором и исполнителем этой провокации», — пояснил Милонов в интервью ФАН.

Милонов призвал раскрывать личности провокаторов беспорядков в тюрьмах и на улицах

При этом парламентарий подчеркивает, что необходимо ужесточать законы против организаторов массовых беспорядков, включая те, которые происходят на улицах российских городов за счет иностранного вмешательства. 

«Провокаторы должны быть известны людям и отвечать по закону. Мы сейчас видим абсолютную безнаказанность тех, кто обманом толкает людей на массовые беспорядки. Люди вроде бы выходят на мирный протест, а оказываются в руках манипуляторов и провокаторов. Через какое-то время их поглощает преступная деятельность и формируется отряд тех людей, которые готовы не цивилизованным способом добиваться целей, а идти против общества и своих близких ради каких-то политических и неочевидных идеалов», — добавил политик.

Напомним, летом 2019 года в Москве прошли массовые беспорядки, организованные так называемой «оппозицией». Ее представители провалили избирательную кампанию на выборы в Мосгордуму и решили предпринять попытку дискредитировать избирательную систему страны. Отмечается, что в результате незаконных митингов был нанесен серьезный ущерб столичному бизнесу, городскому транспорту и метрополитену, а также простым жителям и гостям столицы. Самые агрессивные участники шествий подстрекали других на противоправные действия, а также набрасывались на правоохранителей. Впоследствии за свои незаконные действия они были наказаны.

Новости партнеров

Новости партнеров