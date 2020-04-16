Милонов призвал раскрывать личности провокаторов беспорядков в тюрьмах и на улицах

Организаторы беспорядков в тюрьмах и на улицах российских городов должны быть известны людям и отвечать по закону. Так депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал Федеральному агентству новостей бунт, произошедший в исправительной колонии города Ангарска.

В ФКУ ИК-15 ГУ ФСИН России по Иркутской области прошли беспорядки, которые, по словам главы Минюста Константина Чуйченко, могли быть организованы путем внешнего вмешательства.

«Есть информация о том, что данный бунт был срежиссирован извне, эти же люди проплатили так называемых «правозащитников», которые до сих пор пытаются раскачать ситуацию в массмедиа. Были реальные угрозы в адрес начальника колонии и его семьи, пресечена попытка нападения», — сказал он.

В свою очередь, член комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Виталий Милонов заметил, что бунты в тюрьме — это один из излюбленных способов классической технологии провоцирования революции в стране и удивляться этому не нужно.

«Нужно понимать, что эта технология будет сейчас активно использоваться. Понятно, что это выгодный способ дестабилизации ситуации в стране, но при этом здесь важно, чтобы было проведено тщательное расследование. Общество тогда узнало бы заказчиков этих беспорядков, и связь с частью наших недобросовестных правозащитников была бы установлена. Ведь есть правозащитники, которые обслуживают интересы других государств. Если мы сейчас полностью не раскроем эту схему, то это потом продолжится в другой колонии, а, может, сразу в нескольких. Уголовники готовы на все ради получения свободы и, таким образом, они, как и меньшинства, являются самым главным «навозом» для прорастания черных ростков революции в России. Поэтому если господин Чуйченко об этом заявил, то мы ждем детального отчета и доклада в парламент о том, кто бы автором и исполнителем этой провокации», — пояснил Милонов в интервью ФАН.

При этом парламентарий подчеркивает, что необходимо ужесточать законы против организаторов массовых беспорядков, включая те, которые происходят на улицах российских городов за счет иностранного вмешательства.

«Провокаторы должны быть известны людям и отвечать по закону. Мы сейчас видим абсолютную безнаказанность тех, кто обманом толкает людей на массовые беспорядки. Люди вроде бы выходят на мирный протест, а оказываются в руках манипуляторов и провокаторов. Через какое-то время их поглощает преступная деятельность и формируется отряд тех людей, которые готовы не цивилизованным способом добиваться целей, а идти против общества и своих близких ради каких-то политических и неочевидных идеалов», — добавил политик.

Напомним, летом 2019 года в Москве прошли массовые беспорядки, организованные так называемой «оппозицией». Ее представители провалили избирательную кампанию на выборы в Мосгордуму и решили предпринять попытку дискредитировать избирательную систему страны. Отмечается, что в результате незаконных митингов был нанесен серьезный ущерб столичному бизнесу, городскому транспорту и метрополитену, а также простым жителям и гостям столицы. Самые агрессивные участники шествий подстрекали других на противоправные действия, а также набрасывались на правоохранителей. Впоследствии за свои незаконные действия они были наказаны.