Дрю Бэрримор призналась, что каждый день плачет на карантине

Лос-Анджелес, 16 апреля. Американская актриса Дрю Бэрримор призналась, что ей очень тяжело соблюдать режим самоизоляции с дочерьми. Об этом пишет издание Daily Mail.

Бэрримор находится на карантине в своем доме с двумя детьми — семилетней Олив и пятилетней Фрэнки. Девочки обучаются на дому, и это дается актрисе крайне нелегко.

«Я плачу с утра до вечера каждый день», — пожаловалась звезда Голливуда.

Дрю Бэрримор объяснила, что ей приходится совмещать роль учителя и хозяйки дома. По словам актрисы, она пытается быть строгой и дисциплинировать детей, но при этом оставаться любящей мамой девочек.

«Теперь у меня появилось просто колоссальное уважение ко всем учителям», — подчеркнула Бэрримор.

Сейчас актрисе никто не помогает с детьми — актриса осталась без прислуги. С отцом девочек — сыном бывшего директора компании Chanel Уиллом Копельманом — Дрю Бэрримор развелась еще в 2016 году. Копельман стал третьим мужем актрисы, они начали встречаться в 2011 году, а поженились в 2012.

При этом актриса настроена оптимистично и рассчитывает приспособиться к новому «безумному режиму жизни».

«Я оптимистка и всегда надеюсь на лучшее», — поделилась звезда.

22 февраля Дрю Бэрримор отметила 45-летие. В кино актриса снимается с раннего детства, однако в последнее время Бэрримор редко появляется на большом экране.