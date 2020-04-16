«Исповедь» подмосковного учителя, перешедшего на дистанционное обучение

Учитель русского языка и литературы школы №842 из Зеленограда Ирина Бобрышева рассказала корреспонденту Федерального агентства новостей о том, как она дистанционно обучает школьников и почему все с нетерпением ждут офлайн-уроков.

«Мой день начинается в 5.00. Я встаю, готовлю еду для всей семьи и занимаюсь домашними делами. В 9.00 у меня начинается подготовка к урокам. Я должна найти материал, сделать какие-то презентации и задания для учеников. Ничего готового у нас, конечно, нет, — рассказывает Ирина. — В 12.00 начинаются уроки. Мы пользуемся платформой Zoom — там я провожу пять-семь уроков, то есть целый рабочий день. Разбираю материал и отвечаю на вопросы учеников. После уроков, это примерно 18.00-19.00, я высылаю и проверяю домашние задания, отправляю ссылки на новые конференции, отвечаю на вопросы учеников и обрабатываю электронный журнал. Работа заканчивается только в полночь».

Как рассказывает педагог, все ее коллеги прошли специальные курсы по дистанционному обучению. Первую неделю они посещали вебинары и сами тренировались проводить онлайн-семинары.

«У меня нет техники такой, чтобы видеть учеников, чтобы показывать им что-то. Дома нет доски, нет принтера. Я привыкла, чтобы все было под рукой, а тут, можно сказать, говоришь в пустоту, так как камеры они не включают, и я тоже, — продолжает рассказ наша собеседница. — Такой тип обучения работает только на мотивированных учеников. 11-й класс приходит, садится и слушает. Они действительно занимаются. Остальные классы в этом не очень заинтересованы, поэтому начинаются всякие проблемы: переписки в чатах, комментирование, а отключить это нельзя, так как платформа базовая. Одна группа из 11-х классов — это 40 человек. Я не могу одновременно следить за ними и объяснять материал. То есть у меня должен быть огромный экран, а такого нет. Технически работать с таким количеством мы не готовы».

С домашней работой у педагогов теперь много возможностей. Есть онлайн-сервисы с заданиями — учителя дают на них ссылку, а ученики выполняют работу. Но у многих школьников, по словам Ирины, есть сложности с подготовкой к занятиям. Проблема в том, что не у всех детей есть личный ноутбук. А в период самоизоляции во многих семьях за компьютером удаленно работают и родители. Поэтому многие школьники выполняют домашнюю работу в тетради, делают фото и отправляют свои труды на проверку.

«Рабочее место, опять же, у меня не подготовлено — я сижу на диване перед ноутбуком. Если бы можно было веб-камеру настроить, поставить электронную доску с проектором... Всего этого не хватает. Ранее привычка была, что к каждому уроку у меня подготовлены не только электронные, но и распечатанные материалы. Сейчас работа с 11-м классом становится сложной. У них на руках нет книг с вариантами, так как в этом году они решили не закупаться. С электронными материалами работать сложно, там ничего нельзя подчеркнуть, отметить, а устно информация не очень хорошо запоминается, — рассказывает Ирина. — Ученики у нас золотые. В первый день меня всю трясло. Как я с этим справилась? Только с учениками. Мне с той стороны говорили, куда нажать, что включить, чтобы все заработало. Потому что они лучше разбираются в этом. На уроки приходят активно, занимаются хорошо. Мелким, конечно, очень трудно. Когда-то у нас была практика работы с дистанционном обучением. Но одно дело, когда я это из школы транслирую — ребенок на той стороне был более заинтересован. А в домашних условиях — сложнее. Плюсы есть: вот уроки в шесть часов только закончились, а я уже дома. Так что будем учиться, работать над этим. Главное — желание самих ребят».

Напомним, ранее в пресс-центре «Патриот» прошла онлайн-конференция на тему «Итоги дистанционного обучения. Как закончится учебный год для школ и вузов», в ходе которой специалисты рассказали, в каких регионах будет завершен учебный год досрочно, что будет с экзаменами ЕГЭ и ОГЭ и почему в Петербурге не работали электронные дневники.