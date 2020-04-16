Корабли ВМФ России в Тихом океане уничтожили атомную подлодку «противника»

Москва, 16 апреля. Несколько корабельных поисково-ударных групп провели учения по уничтожению атомной подводной лодки условного противника у побережья Камчатки. Об этом сообщила пресс-служба Восточного военного округа Тихоокеанского флота Минобороны.

Отмечается, что в занятиях приняли участие семь больших и малых противолодочных кораблей. В составе трех тактических групп они осуществили поиск подводной лодки условного противника. Задачи выполнялись при поддержке противолодочной авиации флота. При этом в роли «противника» выступила одна из атомных подводных лодок флота.

Ранее в США испугались военного превосходства России в Тихом океане. Размещение Российской Федерацией гиперзвуковых ракет «Циркон» и ракетных комплексов «Калибр» обеспечит влияние РФ в Тихом океане, пишет зарубежное издание Military Watch Magazine.

По мнению журналистов, российские ракеты поставят крест на доминировании Соединенных Штатов в Тихоокеанском регионе.

Как считает автор публикации, Тихий океан является самым перспективным местом размещения российских ракет благодаря дальности их действия. Например, американский ракетный комплекс Harpoon по дальности полета уступает российскому «Калибру» более чем в два раза (280 км против 600 км), а по скорости уступает в три раза (0,85 Маха против 3).

С гиперзвуковыми ракетами «Циркон» никто и близко не сравнится по скорости (9 Махов) и по дальности поражения (1000 км). А это значит, что американские системы противовоздушной обороны Aegis фактически беспомощны перед разработками российских конструкторов.

Как ранее писал RT, ракетный крейсер «Варяг» и эскадренный миноносец «Быстрый» Тихоокеанского флота провели учения в апреле.