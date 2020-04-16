Медики предупредили о необычном симптоме коронавируса на ступнях

Мадрид, 16 апреля. Синяки и волдыри на ступнях могут быть симптомом коронавируса нового типа, предупредили ученые из Совета ортопедических колледжей Испании, а также итальянские медики.

Наиболее часто такой необычный симптом, по их словам, встречается у детей и подростков. В целом, такие проявления болезни наблюдаются у каждого пятого пациента итальянских больниц.

«Сыпь при коронавирусе напоминает оспу или корь. Обычно покраснения проявляются на пальцах ног, а после заживают, не оставляя следов на теле», — передает «ФедералПресс».

При этом исследователи признали, что достаточных доказательств причастности синяков к коронавирусу нет, пишет «Газета.ru». Медики тем не менее призвали людей со всей ответственностью отнестись к появлению таких изменений кожи. По их словам, лучше самоизолироваться, но обращаться в медцентры не стоит, если этот симптом единственный.

Впервые вспышка заболевания была зафиксирована в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. Из КНР вирус быстро распространился по миру и охватил уже практически все страны.

COVID-19 унес жизни уже более 131 тысячи человек, заболели свыше двух миллионов. Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии. Больше всего пострадали от вируса США, Италия, Испания, Германия и Франция.

В России, по последним данным, зафиксировано более 24 тысяч случаев заболевания коронавирусом нового типа, около 1,9 тысячи человек выздоровели, 198 скончались. Инфекция охватила 84 из 85 регионов страны. Заболевших этой инфекцией нет только на Алтае.

Как сообщает «Ридус», недавно специалисты выяснили, что коронавирусная инфекция способна навредить не только легким, но и начать разрушать ткани головного мозга.