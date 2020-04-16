В Госдуме подвергли критике заявление НАТО о продолжении текущих операций

Действия блока НАТО идут вразрез со здравым смыслом: вместо объединения усилий альянс демонстрирует агрессию, ставя жизни людей под угрозу. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал заместитель председателя комитета Госдумы РФ по обороне Юрий Швыткин.

В привычном русле

Министры обороны стран — членов Североатлантического альянса и руководство НАТО провели встречу в онлайн-формате и заявили, что готовы продолжать текущие военные операции. Об этом сообщили в Пентагоне.

«Министры обсуждали поддержание НАТО надежного сдерживания и обороны, чтобы обеспечить безопасность альянса во время коллективной борьбы с COVID-19. Союзники вновь подтвердили свою приверженность (боевой) готовности и продолжению текущих операций», — говорится в сообщении американского ведомства.

Сообщается, что все участники совещания обсудили важность противодействия «дезинформации со стороны как государственных, так и негосударственных субъектов, которые используют пандемию для распространения ложных и вредных идей».

Агрессия НАТО

Как отметил Юрий Швыткин, действия НАТО в очередной раз подтверждают тот факт, что военная составляющая Североатлантического альянса стоит выше мирного сосуществования. Мир должен объединиться вокруг борьбы с пандемией нового типа коронавируса, а не вести воинствующую риторику.

«То, что делают страны блока НАТО, идет вразрез с линией Организации Объединенных Наций, которая сегодня призывает прекратить все агрессивные действия и объединиться вокруг общей угрозы», — пояснил Юрий Швыткин.

По мнению депутата, действия НАТО обязательно вызовут ответную реакцию других стран, в том числе Северной Кореи. Пхеньян сегодня испытывает различные виды оружия в ответ на агрессивную политику стран блока НАТО, Южной Кореи и Японии.

«Все это опять же идет вразрез с логикой здравого смысла. Они не спасают жизни людей, а подвергают их опасности своими агрессивными действиями», — заключил Юрий Швыткин.

Одной из главных военных операций НАТО остается «сдерживание российской агрессии» в Европе. На практике она сводится к разведке и контролю за российскими военными. Кроме того, еще одна масштабная операция проводится в Афганистане, где США и союзники глубоко увязли.

Ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что коронавирус в китайский город Ухань завезли американские военные. Дипломат проанализировал публикации в научном журнале Nature Medicine за 2015 год и нашел статью, в которой ученые обсуждали, как создавали схожий с SARS-CoV-2 вирус и как он воздействует на человека.