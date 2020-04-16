В Госдуме предложили ответить «жесточайшими санкциями» на шпионаж Украины в Крыму

Симферополь, 16 апреля. Депутат Государственной думы России Михаил Шеремет предложил ответить «жесточайшими санкциями» Украине из-за шпионажа и попытки дестабилизировать ситуацию на полуострове.

Парламентарий возмущен действиями украинской стороны, которая во время пандемии коронавируса продолжает осуществлять провокации. По его мнению, в отношении таких государств нужно вводить санкции, поскольку никакие призывы и советы ими не воспринимаются.

Шеремет считает, что действиям киевского руководства должно дать оценку международное сообщество.

«Если киевские власти пытаются подвергнуть опасности жизнь и здоровье граждан Российской Федерации, то, конечно же, надо вводить жесточайшие санкции, чтобы они не смели больше вынашивать агрессивные планы и злодеяния в отношении Крыма», — подчеркнул депутат в беседе с РИА Новости.

Ранее ФСБ России сообщила о задержании в Крыму группы украинских шпионов, в задачу которой входила организация и совершение диверсионно-террористических актов, а также похищение сведений, которые считаются государственной тайной, указал ForPost. Как пишет «Утро.ру», в отношении задержанных, которые также планировали теракты на объектах социальной и военной инфраструктуры, возбуждены уголовные дела.