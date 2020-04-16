Роскачество нашло в творожной массе кишечную палочку и плесень

Москва, 16 апреля. Эксперты Роскачества проверили творожную массу 19 наиболее распространенных на российском рынке торговых марок и нашли в некоторых образцах бактерии кишечной палочки и превышения по содержанию плесени. Результаты исследования опубликованы на сайте организации.

«Вся продукция отечественного производства. Стоимость массы составляла от 22 до 60 рублей за 100 граммов продукции», — говорится в сообщении.

Кроме бактерий кишечной палочки, которые нашли в массе одной марки, и плесени, выявленной в пяти образцах, еще в одном товаре обнаружили повышенное содержание свинца.

Образцы проверили также на содержание 27 наименований антибиотиков. Следы препаратов эксперты выявили в двух товарах, в одном — следовые количества клоксациллина, в другом – линкомицина.

При этом два образца, изготовленные по ГОСТу, не дотягивали до требований по содержанию жиров (не менее 23%). В трех товарах, сделанных по ТУ, содержание жиров расходилось с маркировкой, а в остальных случаях специалисты выявили превышения относительно заявленной жирности.

«Это не экономия на сырье, а скорее недостаточный контроль на производстве», — объяснили в Роскачестве.

Кроме того, в некоторых товарах найдены излишки сыворотки, а во вкусе присутствует прогорклость, мучнистость и повышенная кислотность.

Ранее в Роскачестве проверили 33 бренда консервированной кукурузы. Специалисты установили, что все торговые марки безопасны, однако выявили нарушения ГОСТа.