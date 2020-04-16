Трамп назвал позором освещение событий в США радиостанцией «Голос Америки»

Вашингтон, 16 апреля. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в очередной раз обрушился с критикой в адрес «Голоса Америки», назвав работу радиостанции позором. Свое мнение он высказал на брифинге в Белом доме, мероприятие было посвящено принимаемым Вашингтоном мерам по борьбе с распространением коронавируса.

«Если вы слышали то, о чем вещает «Голос Америки», то это позор. Они говорят отвратительные вещи о нашей стране», — подчеркнул Трамп.

Ранее американский телеканал сообщил, что первый пациент с COVID-19 работал в лаборатории Института вирусологии в китайском городе Ухань. Об этом Fox News сообщает, ссылаясь на собственные источники, «знакомые с деталями ранних действий правительства Китая и видевшие соответствующие документы».

Один из источников канала обвинил Китай в «самой дорогой операции в истории по сокрытию улик».

Ранее Пекин в ответ на обвинения по сокрытию информации о коронавирусе нового типа заявил, что Китай изначально придерживался открытой и ответственной позиции в этом плане.

В период эпидемии коронавируса КНР и США неоднократно обменивались взаимными упреками по поводу COVID-19. В МИД Китая утверждали, что вирус был занесен в Ухань американскими военными. Американские власти обвиняли Пекин в искажении реальной информации о ситуации с распространением коронавируса, а президент США Дональд Трамп предпринял попытку присвоить коронавирусу нового типа название «китайский вирус».

Всемирная организация здравоохранения 11 марта придала ситуации с распространением коронавируса нового типа статус пандемии. По данным Университета Джона Хопкинса, в мире зафиксировано 2,063 миллиона случаев заражения COVID-19, 136 938 человек умерли от осложнений, более 512 тысяч пациентов выздоровели.