Биолог назвала опасные последствия коронавируса для мозга и легких

Москва, 16 апреля. Пациенты, которые перенесли коронавирус в тяжелой форме, могут столкнуться с опасными последствиями болезни для мозга и легких. Об этом рассказала профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова.

По словам биолога, из-за COVID-19 может уменьшиться объем легких и ухудшиться работа мозга. Так, некоторые молодые люди после выздоровления не могут пробежать марафон, а пожилые страдают от одышки во время подъема по лестнице.

«Опять же не у всех, а только у тех, кто перенес тяжелую форму, и даже в этом случае не у всех, а только у тех, кому особенно не повезло», — пояснила Баранова РИА Новости.

Эксперт отметила, что у некоторых перенесших коронавирус возникают и неврологические симптомы, поскольку инфекция может не только поражать легкие, но и вызывать нейровоспаление, пишут «Известия».

«У людей пожилых с тяжелым течением бывает симптом спутанности сознания и дезориентация», — сообщила биолог.

Баранова рассказала, что после выписки некоторые пациенты продолжают ощущать усталость и «туман в голове», передает «МИР 24». Пока врачи не знают, как долго выздоровевшие могут страдать от последствий COVID-19.

Напомним, первые случаи коронавируса были зафиксированы в китайском городе Ухань в конце 2019 года. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса.

По последним данным, в России насчитывается 24490 заразившихся. Случаи коронавируса зарегистрированы во всех регионах РФ, кроме Республики Алтай, сообщает «Царьград».