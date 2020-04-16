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Горбачев призвал все государства сократить расходы на военную сферу

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Горбачев призвал все государства сократить расходы на военную сферу

Москва, 16 апреля. Первый президент СССР Михаил Горбачев призвал все государства сократить военный бюджет на 10-15%, поскольку глобальная пандемия коронавируса ясно показала, что средства нужно перенаправлять с военных целей на обеспечение безопасности человека.

Горбачев подготовил для американского еженедельника Time статью, в которой размышляет о сложившейся в мире ситуации. По его мнению, на первое место сейчас нужно поставить безопасность человека — обеспечить его продовольствием и водой, защитить окружающую среду.

Он заявил о необходимости коренным образом изменить представление о безопасности, которое до сих пор сводится к военному аспекту. По его мнению, все усилия обречены на провал, если правительства  «будут и дальше бросать гигантские средства в топку гонки вооружения».

Бывший глава Советского союза убежден в необходимости выработать стратегию, готовиться, планировать и создавать резервы ради безопасности человека. Он вновь обратил внимание на необходимость демилитаризации мировой политики, международных отношений и указал на необходимость обсудить этот вопрос на самом высоком уровне. В связи с этим он призвал созвать чрезвычайную сессию ООН и провести ее, как только ситуация с коронавирусом стабилизируется.

«Речь должна идти о полном пересмотре мировой повестки дня. Конкретно я предлагаю всем государствам принять обязательство о сокращении военных бюджетов на 10-15 процентов. Это минимум того, что необходимо сделать сегодня», — заявил политик.

Всемирная организация здравоохранения в середине марта объявила ситуацию с коронавирусом пандемией. На сегодняшний день число зараженных коронавирусом превысило два миллиона человек, порядка 500 тысяч человек победили этот опасный вирус, более 126 тысяч скончались.

Горбачев призвал все государства сократить расходы на военную сферу

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Источник: Time
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