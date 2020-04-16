Горбачев призвал все государства сократить расходы на военную сферу

Москва, 16 апреля. Первый президент СССР Михаил Горбачев призвал все государства сократить военный бюджет на 10-15%, поскольку глобальная пандемия коронавируса ясно показала, что средства нужно перенаправлять с военных целей на обеспечение безопасности человека.

Горбачев подготовил для американского еженедельника Time статью, в которой размышляет о сложившейся в мире ситуации. По его мнению, на первое место сейчас нужно поставить безопасность человека — обеспечить его продовольствием и водой, защитить окружающую среду.

Он заявил о необходимости коренным образом изменить представление о безопасности, которое до сих пор сводится к военному аспекту. По его мнению, все усилия обречены на провал, если правительства «будут и дальше бросать гигантские средства в топку гонки вооружения».

Бывший глава Советского союза убежден в необходимости выработать стратегию, готовиться, планировать и создавать резервы ради безопасности человека. Он вновь обратил внимание на необходимость демилитаризации мировой политики, международных отношений и указал на необходимость обсудить этот вопрос на самом высоком уровне. В связи с этим он призвал созвать чрезвычайную сессию ООН и провести ее, как только ситуация с коронавирусом стабилизируется.

«Речь должна идти о полном пересмотре мировой повестки дня. Конкретно я предлагаю всем государствам принять обязательство о сокращении военных бюджетов на 10-15 процентов. Это минимум того, что необходимо сделать сегодня», — заявил политик.

Всемирная организация здравоохранения в середине марта объявила ситуацию с коронавирусом пандемией. На сегодняшний день число зараженных коронавирусом превысило два миллиона человек, порядка 500 тысяч человек победили этот опасный вирус, более 126 тысяч скончались.