Генерал Шайтанов стал жертвой передела сфер влияния в СБУ

Задержание в Киеве «агента ФСБ» генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова — это следствие передела сфер влияния внутри украинских спецслужб, инициированного приходом Владимира Зеленского к власти.

К такому выводу пришел обозреватель Федерального агентства новостей, проанализировав логику обвинений, озвученных в адрес Шайтанова.

Череда фантастических провалов

ФАН уже отмечал тот факт, что спецслужбы Украины дезорганизованы и действуют не в интересах своего государства. В работе они ориентируются на запросы иностранных бенефициаров, а еще чаще — на клановые интересы олигархических и провластных группировок.

Последних на Украине немало, и поэтому спецслужбы этой страны чем дальше, тем больше втягиваются в режим «войны всех против всех». Именно этим объясняется череда совершенно фантастических имиджевых провалов в недавней истории той же СБУ. Все их перечислять мы не станем, вспомним лишь некоторые.

Март 2017 года — неудачная попытка «отыскать» в деле об убийстве в Киеве Дениса Вороненкова «московский след».

Июнь 2017 года — перестрелка на улице Кирилловская в Киеве. Ее устроили: участница боевых действий на Кавказе в составе незаконных бандформирований, активистка Майдана, «представительница международного общественно-политического движения «Свободный Кавказ» (экстремистская организация, запрещенная в России) и участница АТО Амина Окуева (в девичестве — Анастасия Никифорова), ее муж, экс-командир действовавшего в зоне АТО «Международного миротворческого батальона имени Джохара Дудаева» Адам Осмаев, подозревавшийся в подготовке покушения на Владимира Путина, и некий Александр Дакар — французский журналист из Le Monde, на поверку оказавшимся чеченцем Артуром Денисултановым.

В ходе инцидента Осмаев и Денисултанов получили ранения. СБУ постаралась «слепить» из последнего «киллера Москвы, покушавшегося на героев АТО». Но затея с треском провалилась, как только в ходе следствия стали всплывать любопытные факты из прошлого гражданки Украины Никифоровой. Например, история с подделкой полотна Караваджо «Поцелуй Иуды» из экспозиции одесского Музея западного и восточного искусства. В общем, выяснилось, что подоплека у «покушения» на Окуеву и Осмаева чисто криминальная.

Октябрь 2017 года — неизвестные в Киевской области расстреляли автомобиль с уже знакомыми нам Окуевой и Осмаевым. Первая погибла, второй был ранен и столь перепуган, что поторопился исчезнуть из поля зрения СМИ. СБУ вновь протрубила, что невооруженным глазом видит в случившемся «след Москвы». Но последующее разбирательство показало, что преследовали «героев АТО» — вовсе не призрачные «агенты ФСБ», а вполне реальные члены криминальной группировки, действовавшие как на Украине, так и в странах ЕС.

Март 2018-го — обвинение Надежды Савченко и Владимира Рубана в подготовке госпереворота на Украине, чем фигуранты дела якобы занимались «не без помощи сепаратистов и Москвы». Дело закончилось пшиком — 16 апреля 2019 года Савченко и Рубана освободили из-под стражи решением суда.

Май 2018 года — глупейшая инсценировка убийства Аркадия Бабченко, которую изо всех сил пытались представить «предотвращением покушения, организованного российскими спецслужбами».

И так далее.

Путь «боевого генерала»

Как выяснилось, все это были цветочки. Ягодки поспели, когда 14 апреля на своей странице в Facebook Служба безопасности Украины сообщила о задержании генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова, якобы действовавшего в интересах ФСБ, а также подозреваемого в государственной измене и подготовке террористических актов. Попутно в «безпеке» намекнули, что задержание Шайтанова — это «самое масштабное разоблачение» в истории украинского государства.

Отметим, что Шайтанов, конечно, не являлся столь медийной фигурой, как та же Надежда Савченко. Тем не менее, в мире украинских спецслужб задержанный сотрудниками собственной же организации генерал-майор СБУ был более чем известен.

Шайтанов родился 21 октября 1963 года. Окончил Рязанское высшее воздушно-десантное училище. После развала СССР продолжил службу на Украине. Попал в Главное управление «А» («Альфу») СБУ. 20 марта 2008 года награжден орденом «За мужество» III степени. К Евромайдану ставший полковником СБУ Шайтанов относился с нескрываемым пессимизмом.

Заметим, что именно Шайтанов командовал штурмовой группой, которая в феврале 2014 года очищала киевский Дом профсоюзов от захвативших его националистов. На этом основании, а также в связи с тем, что в составе группы находились снайперы, новые власти Украины позже попытались «притянуть» полковника СБУ к скандально известному делу «снайперов на Майдане».

С началом боевых действий в Донбассе заместитель командира «Альфы» Шайтанов, как и его бойцы, был отправлен под Краматорск. Что там с ним точно произошло, до сих пор неизвестно, но своей должности полковник СБУ лишился.

Возможную причину этого озвучил ярый сторонник Евромайдана, основатель и главный редактор интернет-портала «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов.

«В апреле 2014 года один из офицеров «Альфы», который информировал меня о ситуации в АТО с аэродрома Краматорск, сообщил, что командир «Альфы» В. Човганюк и его заместитель полковник Валерий Шайтанов саботируют приказы командования и не разрешают открывать огонь по террористам, окружившим аэродром, — заявил Бутусов. — Скандальная ситуация была рассмотрена на заседании оперативного штаба во главе с Александром Турчиновым. По итогам заседания Човганюк и Шайтанов были сняты с командования спецподразделением «Альфа».

Впрочем, безработным Шайтанов пробыл очень недолго. Новый президент Украины Петр Порошенко поторопился не только вернуть полковника СБУ на службу, но и назначить его первым заместителем начальника Центра специальных операций «А» СБУ.

С этого момента дальнейшая деятельность Шайтанова становится глубоко засекреченной. Известно лишь, что в августе 2015 года назначенец Порошенко получил звание генерал-майора и орден Богдана Хмельницкого III степени.

После того как 31 октября 2015 года «Альфа» приняла участие в аресте главы партии «УКРОП» Геннадия Корбана, выступавшего против Порошенко, пошли слухи, что координатором этой операции являлся именно Шайтанов. Ему же приписывалась организация прослушки ряда украинских политиков в интересах президента и его окружения. При этом в выступлениях официальных лиц генерал-майор СБУ Шайтанов характеризовался как «настоящий боевой генерал». Что тут правда, а что ложь, уже не разберешь. Фактом является лишь то, что Шайтанов являлся креатурой Порошенко и был ему сильно обязан.

Победа Владимира Зеленского на украинских президентских выборах заметно изменила расстановку сил на киевском «Олимпе». Последствием этого стал новый раунд в борьбе за передел сфер влияния в разведсообществе. Его теперь изо всех сил пытался подмять под себя пан Зеленский, за спиной которого зримо маячил олигарх Игорь Коломойский.

Разумеется, при таких обстоятельствах дальнейшая карьера «боевого генерала» и назначенца Порошенко Шайтанова оказалась под угрозой… И вот наконец 14 апреля 2020 года контрразведчики СБУ внезапно скрутили собственного генерал-майора на улице, предварительно хорошенько врезав ему по голове, а затем предупредительно нацепив на лицо — пандемия же! — медицинскую маску.

Такого дурдома просто не бывает

Судя по опубликованной СБУ информации, «боевой генерал» якобы уже давно сотрудничал с неким полковником ФСБ РФ Игорем Егоровым, приезжавшим на Украину до Евромайдана по линии межведомственного сотрудничества СБУ и ФСБ. Шайтанова обвинили в том, что он, действуя под псевдонимом «Бобыль», якобы собирал для российской стороны развединформацию, поддерживая связь со своим «куратором» Егоровым через таинственного «агента Н», имя которого не разглашается.

По версии СБУ, именно «Н» передавал Шайтанову распоряжения Егорова о подготовке на территории Украины терактов, включая — фанфары! — приказ на ликвидацию прятавшегося с 2017 года неведомо где Адама Осмаева. За это Шайтанов должен был якобы получить «от ФСБ» 200 тысяч долларов и российский паспорт.

Честно говоря, если до этого момента мы относились к известию о задержании Шайтанова с некоторым внутренним переживанием — вдруг СБУ действительно раскрыло ценнейшего агента ФСБ? — то после обвинения протеже Порошенко в подготовке терактов и особенно в «планировании убийства известного добровольца Осмаева», все стало на своим места. Можно облегченно вздохнуть.

Оставим в стороне тот факт, что «доказательства», опубликованные на данный момент СБУ, не дают возможности уверенно проследить связь между Шайтановым и его «куратором из ФСБ». Закроем глаза и на то обстоятельство, что специалисты СБУ якобы смогли успешно перехватить и записать переговоры «фигурантов дела», как минимум двое из которых, просто в силу специфики своей профессии, должны были знать о конспирации все и вся. Демонстративно проигнорируем приписываемую Егорову фразу о том, что Осмаева следует отправить «в страну вечной охоты», от которой несет пошлейшей голливудщиной так, что хоть нос зажимай…

Обратим внимание на другое — на логику.

Допустим, вы — сотрудник российских спецслужб. Вы действительно смогли завербовать человека из верхушки СБУ. Вашим агентом стал не какой-то там дворник Панас и даже не сотрудник узла связи, хотя последний для профессионалов — просто кладезь полезной информации. Нет, ребята, вам повезло по-крупному: у вас на крючке оказался целый генерал-майор! Он буквально сидит на груде развединформации о ситуации в СБУ, в смежных украинских разведслужбах, в киевских властных кабинетах и западных разведорганизациях, активно «контачащих» с «безпекой».

С точки зрения любого вербовщика, это даже не клад, это Эльдорадо!

Но ВСУ пытается убедить нас в том, что ФСБ не стала холить, лелеять и сдувать с пылинки с ценнейшего источника информации. Нет, вместо этого «куратор Егоров» якобы приказывает завербованному им генерал-майору СБУ организовывать на территории Украины теракты (!) , а также дает задание особой важности — убить Осмаева (!!), который в 2020 году давно уже никто и звать его никак.

Слушайте, такое прокатит в сценарии второразрядного голливудского боевика, но в реальной практике спецслужб подобного дурдома просто не бывает. По своему положению Шайтанов и Осмаев — фигуры несопоставимые.

К тому же, как нетрудно заметить, бездоказательные обвинения в подготовке терактов и убийства Осмаева давно стали для СБУ заезженными клише, используемыми для прикрытия «подковерных игр» украинских силовиков.

Устоявшийся ритуал

Резюмируем. С высокой степенью вероятности, громкое «дело генерала Шайтанова» является следствием передела сфер влияния внутри украинских спецслужб, который был инициирован победой на президентских выборах Владимира Зеленского.

Украинские же обвинения в адрес России тут — не более чем устоявшаяся практика. Ведь на современной Украине нельзя просто так взять и отправить в отставку мешающего генерала СБУ — тут нужно соблюсти определенный ритуал. Генералу положено дать по башке, обвинить его в том, что он, тварь такая, по заданию Москвы собирался извести всю Украину, а главное — прихлопнуть Паниковского… Пардон — Осмаева. Затем на генерала надо надеть маску и увезти болезного в кутузку. Курам на смех, но таков обычай!

Как говорится — понять и простить.