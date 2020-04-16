Москва, 16 апреля. Известная телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева назвала COVID-19 одним из прекрасных вирусов. Так она ответила на вопрос о том, насколько опасна охватившая мир инфекция.

Подписчица поинтересовалась у доктора в Instagram, почему она раньше говорила о том, что коронавирус не опасен, а впоследствии изменила свое мнение. Малышева, отвечая на вопрос, заметила, что средний возраст умерших из-за COVID-19 — около 79 лет, а дети им практически не болеют.

«Я как считала, что это один из самых прекрасных вирусов, так и считаю, — заявила телеведущая. — Поискать надо инфекцию, где такой же средний возраст умерших».

Малышева уточнила, что ее собственной маме 86 лет, и, разумеется, она беспокоится о состоянии ее здоровья, как и других пожилых людей. Тем не менее, заметила доктор, с точки зрения популяционной угрозы корь, несмотря на наличие вакцины, намного опаснее. От этого заболевания умирают дети, а от коронавируса — нет, объяснила она. В этом и состоит, по мнению Малышевой, великое счастье.

Коронавирусная инфекция, вспышка которой произошла в Китае в декабре прошлого года, унесла жизни уже более 131 тысячи человек практически по всему миру. Заболели, по данным на 16 апреля, свыше двух миллионов. Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии. Больше всего пострадали от вируса США, Италия, Испания, Германия и Франция.

В России, по последним данным, зафиксировано более 24 тысяч случаев заболевания коронавирусом нового типа, около 1,9 тысячи человек выздоровели, 198 скончались. Инфекция охватила 84 из 85 регионов страны. Заболевших этой инфекцией нет только на Алтае.

Власти принимают все необходимые меры для предотвращения распространения COVID-19. В регионах РФ введен режим самоизоляции, многие работодатели перевели своих сотрудников на удаленную работу, школы и вузы проводят занятия дистанционно.