Задыхающийся Соседов пожаловался, что врачи не могут ему помочь

Москва, 16 апреля. Музыкальный критик Сергей Соседов пожаловался, что врачи не могут ему помочь справиться с болезнью. Он рассказал, что страдает от сезонной аллергии и не может найти лекарство.

Уже вторую весну подряд у Соседова возникают проблемы со здоровьем. В прошлый раз обострение аллергии пришлось на апрель и май. Критик полагает, что его организм негативно реагирует на цветение ольхи и березы. Болезнь сопровождается приступами удушья.

«Кашель, насморк, тяжело дышать», — описал Соседов симптомы.

По словам критика, сначала он думал, что простудился. Он обращался к врачам и принимал лекарства, но только потом понял, что недомогание вызвано сезонной аллергией.

«Я называю это аллергией на жизнь. И главное — никакого спасения нет», — пожаловался музыкальный критик.

Соседов рассказал, что принимает препараты от аллергии, но они не помогают. Облегчить его состояние на какое-то время может один укол — этим методом критик пользовался в прошлом году, когда ходил на телевизионное шоу Андрея Малахова. Соседов хотел хорошо выглядеть в кадре, поэтому ему вкололи одну ампулу, и через 20 минут симптомы аллергии испарились.

«Но этот укол вреден для организма — его часто делать нельзя. Поэтому приходится мучиться», — заключил критик.

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