Политолог Фесенко объяснил, почему Зеленский стал президентом Украины

Киев, 16 апреля. Нынешний президент Украины Владимир Зеленский не собирался побеждать на выборах главы государства 2019 года, заявил руководитель Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко.

«Так получилось, он стал президентом, не планируя это. Была определенная популярность, был запрос, он попал на волну. И раз стал президентом, он хочет выполнить некую миссию, поэтому для него войти в историю — не самоцель», — считает Фесенко.

По мнению политолога, Зеленский искренне настроен разрешить конфликт на востоке Украины, но не для того, чтобы войти в историю, а потому что этого хочет большая часть страны.

Фесенко говорит, что нынешнего президента запомнят минимум за два решения — принятие непопулярного, но исторического закона о продаже земли и снятия депутатской неприкосновенности.

«Еще не вечер, у него не завершился первый год президентства, поэтому есть шансы отметиться и по другим направлениям», — говорит эксперт.

Ранее экс-депутат и юрист Елена Лукаш заявила, что на Украине начался процесс «оккупации» — при президенте Зеленском на ключевые посты в госкорпорациях пришли иностранцы. Она говорит, что иностранцы «получают все, что хотят», причем эта политика, начавшаяся при прежних руководителях Украины, усилилась именно при Зеленском.