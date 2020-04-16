Глава Минэкономразвития лично проверил ситуацию с выдачей «нулевых» кредитов бизнесу

Москва, 16 апреля. Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников лично проверил ситуацию с выдачей беспроцентных кредитов бизнесу. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.

«Теперь программа «нулевых» кредитов на зарплату доступна не только микро и малым предприятиям, но и средним и крупным», — написал министр.

Решетников рассказал, что к программе уже подключились пять банков, еще 25 кредитных организаций готовятся подписать соглашения. При этом кредиты выдаются очень медленно — из 24 миллиардов рублей, за которыми обратились предприниматели, одобрено только около 1,5 миллиарда, а выданы лишь 400 миллионов, пишет «Газета.ру».

«Предприниматели жалуются на отказы и ограничения при рассмотрении их заявок. Решил проверить это лично», — сообщил глава Минэкономразвития.

Решетников рассказал, что сам позвонил в два крупнейших банка. В первой организации ему сообщили, что правительство якобы еще не подписало соответствующее постановление, а во второй согласились выдать кредит, но только в мае.

«Обратил на это внимание руководства банков», — цитирует Решетникова «Дейта».

Ранее президент РФ Владимир Путин рассказал о новых мерах для поддержки бизнеса в условиях пандемии коронавируса. Глава государства предложил предоставить предпринимателям безвозмездную помощь для выдачи зарплат, пишет НСН. Кроме того, Путин заявил, что для повышения доступности зарплатных кредитов не менее 75% их объема будут обеспечены гарантией ВЭБ, а доступ к ним будет открыт не только мелкому, но и среднему и крупному бизнесу.