Алена Кравец рассказала о странном сне с «попавшей в рай» Началовой

Москва, 16 апреля. Модель, светская львица Алена Кравец рассказала, что увидела сон с умершей подругой — певицей Юлией Началовой. По ее словам, со смерти известной исполнительницы прошло более года. Как уточнила Кравец, звезда до сих пор на слуху благодаря родственникам и преданным поклонникам.

Как объяснила модель, она была близка с Началовой, они часто встречались на съемках и различных мероприятиях. Началова приснилась подруге в годовщину смерти. Кравец призналась, что помнит сон в мельчайших подробностях.

Светская львица поинтересовалась у Началовой, где она оказалась после смерти. Певица во сне ответила Кравец, что попала в рай, где нет страданий и слез. Кроме того, Началова уточнила, что не хотела умирать, но не смогла ничего изменить. Как пишет Nation News, Началова объяснила, что на том свете встретила многих знаменитостей, в том числе коллег Уитни Хьюстон и Майкла Джексона.

Ранее Алена Кравец дала совет дочери Юлии Началовой Вере как можно дольше воздерживаться от услуг пластических хирургов. При этом сама Алена не скрывает, что прибегала к услугам профильных специалистов, правда, по ее словам, всего один раз, когда корректировала форму груди. Теперь же жалеет об этом.

Кравец сообщила, что доктора предупредили о том, что имплантаты могут вызвать рак груди и даже привести к летальному исходу. Такие новости подвигли ее давать советы молодым девушкам, в том числе дочери Юлии Началовой — Вере.

Как заявила пиар-директор исполнительницы Анна Исаева, спустя время после похорон певицы на Троекуровском кладбище стали происходить странные вещи — люди «заряжают» кремы и воду, рассчитывая, что эти субстанции станут чудодейственными, используют землю с ее могилы в оккультных целях.