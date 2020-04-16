Баранец рассказал, как Россия ответит на «лицемерные игры» США в космосе

США играют в «лицемерные игры», занимаясь милитаризацией космоса и говоря о гипотетической угрозе своим спутникам от испытаний российских ракет. Об этом Федеральному агентству новостей заявил военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.

Как утверждают в космическом командовании ВВС США, Россией были проведены испытания противоспутниковой ракеты. При этом в ведомстве подчеркивают, что следят за пусками ракет, которые якобы могут представлять угрозу американским космическим системам.

«Российское испытание DA-ASAT (противоспутниковой ракеты прямого перехвата. — Прим. ФАН) показывает еще один пример, что угрозы космическим системам США и союзников реальны, серьезны и растут», — пояснил глава космического командования Джон Реймонд.

Военные заявили, что готовы «сдерживать агрессию и защищать нацию» от враждебной активности в космосе. Реймонд считает испытание «еще одним доказательством лицемерной пропаганды России в вопросе контроля над космическим оружием». По его словам, Россия стремится ограничить возможности США в космосе, но сама она не планирует прекращать свои программы.

Однако военный эксперт Виктор Баранец заметил, что Россия регулярно сообщает об испытаниях новых ракет. Тут нужно говорить о лицемерии со стороны США, которые «шаг за шагом милитаризуют космос и разрабатывают различные системы космического оружия», добавил он.

«Мы смотрим, как они используют свои боевые спутники, как они запускают в космос системы, которые предназначены для борьбы со спутниками России и Китая. Американцы здесь играют с нами в подкидного дурака, но мы уже не столь наивные и безглазые, чтобы не видеть этого. Россия тысячу раз призывала США не милитаризовать космос и уже устала повторять это на различных трибунах. Однако они упорно продолжали разрабатывать такие системы и создали мощнейшую спутниковую группировку, которая имеет военное назначение. И разве мы должны смотреть, как американцы властвуют в космосе? Да нет! Россия и Китай видят, что Пентагон их не слышит, а поэтому не сидят сложа руки, беспокоясь о собственной безопасности», — объяснил Баранец в комментарии ФАН.

Он подчеркнул, что США боятся конкуренции в космосе с Россией и Китаем, которые могут с помощью различных вооружений уничтожать американские спутники.

«Американцы не терпят того, что в мире появляется оружие, которое может снимать их боевые спутники с орбит, как мы снимаем сонных мух с потолка. Они вопят и традиционно играют в свои лицемерные игры. А я хочу им сказать, что у нас такое оружие есть, и, если, не дай бог, возникнет угроза со стороны американских спутников, то, конечно, мы их будем сшибать с орбит не по одному, а десятками», — добавил военный эксперт.

Напомним, Россия и США не могут прийти к компромиссу в продлении договоров о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ или СНВ-3) из-за противодействия этому американской стороны. Как указывает заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, США не стремятся идти на честный диалог в этом вопросе.

При этом госдепартамент США недавно заявил, что страна заинтересована в том, чтобы СНВ-3 охватил новое «экзотическое» российское вооружение. Однако заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин считает, что Вашингтон просто пытается сорвать пролонгацию договора.