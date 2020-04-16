В США за сутки от COVID-19 умерло 2494 человека. События дня. ФАН-ТВ

«Нулевой пациент» с COVID-19 работал в лаборатории Китая «Нулевой пациент» с коронавирусной инфекцией COVID-19 работал в лаборатории Института вирусологии в китайском Ухане, утверждает американский телеканал Fox News. По их данным, сотрудник заразился от летучей мыши, а затем болезнь распространилась среди местных жителей. Американские власти неоднократно обвиняли Китай в сокрытии информации о распространении коронавируса. Ранее МИД Китая в ответ на обвинения заявил, что Пекин с самого начала придерживался открытой и ответственной позиции относительно публикации данных об эпидемии.

Трамп заявил о прохождении пика эпидемии COVID-19 Соединенные Штаты миновали пик по количеству новых случаев заражения коронавирусом. С таким заявлением выступил президент США Дональд Трамп на брифинге для журналистов в Белом доме. «Хотя мы должны оставаться бдительными, ясно, что наша стратегия работает и очень хорошо работает. Борьба [с пандемией] продолжается, но данные свидетельствуют о том, что на общенациональном уровне мы прошли пик по новым случаям [заражения]», — отметил Трамп. Отметим, что согласно данным Университета Джонса Хопкинса, в США умерли 30 826 человек, заразившихся коронавирусом. Число погибших за сутки составило 2494 человека.

В Москву не пустили 12 тысяч водителей Более 12 тысяч водителей не пропустили за последние четыре дня на въездах в Москву из-за нарушения режима самоизоляции, введенного в рамках борьбы с распространением коронавируса. В первый день после введения системы цифровых пропусков в столицу не пустили 3 тысячи автомобилей. Ранее сообщалось, что Роскомнадзор заблокировал ложную информацию на двух интернет-ресурсах о продаже пропусков для передвижения по Москве. Напомним, что с 15 апреля на въездах в Москву сотрудники ГИБДД в обязательном порядке проверяют цифровые пропуска у водителей и пассажиров.