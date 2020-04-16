Успенская поделилась воспоминаниями о бывшем муже, «слепившего» из нее известную певицу

Москва, 16 апреля. Певица Любовь Успенская рассказала, кого из своих четырех мужей любила больше всего. Об этом она сообщила в эфире программы «Основано на реальных событиях» на канале НТВ.

По словам Успенской, больше всего она любила своего третьего супруга — бизнесмена Владимира Франца. Как уточнила исполнительница, он единственный из четырех мужей верил в нее.

«Он понимал меня и всегда говорил: «Любаня, вот заработаю миллион и вложу его в тебя. Ты должна состояться, быть известной», — вспомнила Успенская.

При этом Франц дорожил ею и боялся потерять. Певица объяснила, что именно он стал «лепить» из нее известную певицу, у которой сегодня миллионы поклонников по всему миру.

Ранее Успенская сделала довольно неожиданное признание. Она намекнула на новые отношения после скандала с дочерью Татьяной Плаксиной. Как пишут средства массовой информации, в ее жизни появился новый мужчина, которого она представит публике в самое ближайшее время. При этом в хештегах Успенская начала указывать такие слова, как «страсть» и «надежда».

Напомним, исполнительница состоит в браке с четвертым мужем бизнесменом Александром Плаксиным. Именно от него она родила свою единственную дочь Татьяну, которая не так давно обвинила мать в побоях и истязаниях.

Ранее Плаксина рассказала, что мать издевалась над ней. Певица отвергла все обвинения, сославшись на то, что психическое здоровье ее дочери «пошатнулось». Успенская сообщила, что после этого случая «продажные журналисты» пытаются «разрушить ее семью».