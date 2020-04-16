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Россияне оценили эффективность своей работы после перехода на удаленку

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Россияне оценили эффективность своей работы после перехода на удаленку

Москва, 16 апреля. Аналитики сервиса «Работа.ру» выяснили, как россияне оценивают эффективность своей работы после перехода на дистанционный режим работы.

Почти треть респондентов (31%) ответила, что менее эффективно справляются с задачами на дому. Из них 5% с трудом организовывают процесс работы из дома.

Большая часть опрошенных работников (59%) отмечает, что переход на дистанционный режим никак не повлиял на их эффективность. 9% работников заявили, что удаленка идет им на пользу и качество их работы возросло. 16% опрошенных говорят, что им не хватает общения с коллегами и начальством.

Эксперты «Работа.ру» отмечают, что удаленный формат работы имеет и положительные моменты. Более половины респондентов заявили, что экономят время на дорогу до места работы. 43% опрошенных говорят, что стали эффективнее за счет самостоятельного распределения времени на рабочие задачи.

«Почти 40% россиян в таком режиме лучше совмещают работу, домашние дела, общение с семьей и учебу», — отмечают аналитики.

Ранее президент России Владимир Путин поручил внимательно следить за соблюдением трудовых прав граждан, переведенных на удаленную работу. Министр труда и социальной защиты Антон Котяков рассказал, что ежедневно проводится онлайн-мониторинг для того, чтобы отслеживать полную картину занятости россиян.

Россияне оценили эффективность своей работы после перехода на удаленку

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Источник: RT
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