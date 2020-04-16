В ЕП призвали противостоять «агрессивной пропаганде» России и Китая в условиях пандемии

Москва, 16 апреля. Европарламент рассмотрит проект резолюции, в котором говорится о необходимости противостоять «агрессивной пропаганде» России и Китая в Европейском союзе на фоне пандемии коронавируса. Соответствующий документ внесен на рассмотрение.

Как пишет RT, речь идет о проекте резолюции «О скоординированных действиях ЕС по борьбе с пандемией COVID-19 и ее последствиями». Он был инициирован евродепутатом Филиппом Ламбером. Прежде чем резолюцию одобрят, проект должен пройти несколько стадий рассмотрения. Ламбер обвинил РФ и Китай в пропаганде, «направленной на ограничение» основных прав граждан в погоне за достижением «политических интересов».

Ранее президент РФ Владимир Путин призвал мировое сообщество объединить усилия в борьбе с пандемией коронавируса, только так можно эффективно противостоять распространению инфекции. Слова главы государства передала пресс-служба Кремля.

Президент отметил, что именно такие коллективные подходы Россия продвигает на всех многосторонних площадках: и в ООН, и в «Группе двадцати», и в СНГ.

Вспышка коронавируса нового типа произошла в китайском городе Ухань в декабре прошлого года. Инфекция быстро распространилась за пределы КНР и охватила уже практически все страны мира. Ее жертвами стали свыше 126 тысяч человек, заразились более двух миллионов.

Сильнее всего пострадали в Европе Италия, Испания, Германия и Франция, а за ее пределами — США, где президент Дональд Трамп впервые за всю историю страны объявил во всех 50 штатах положение «масштабного бедствия».

Число заболевших коронавирусной инфекцией в России за последние сутки выросло более чем на три тысячи и составило более 24 тысяч человек в 84 регионах. Заразившихся COVID-19 нет только на Алтае.