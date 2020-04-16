Испугавшийся подтяжки лица Алибасов сбежал с операционного стола

Москва, 16 апреля. Создатель группы «На-На» Бари Алибасов признался, что планировал лечь под нож пластического хирурга и сделать подтяжку лица, однако операции не случилось, поскольку в последний момент продюсер передумал менять внешность.

По словам Алибасова, причиной обращения к специалистам стала его супруга актриса Лидия Федосеева-Шукшина — продюсер боялся, что жена начнет заглядываться на молодых.

«Что-нибудь можно с этим лицом сделать такое, чтобы моя девушка Лидия Николаевна Шукшина-Федосеева, любила меня сильнее, чем прежде?» — спросил Алибасов, придя в кабинет к пластическому хирургу.

Специалист порекомендовал основателю группы «На-На» сделать подтяжку лица. Тогда Алибасов заявил, что хотел бы преобразить еще и интимную зону — по мнению продюсера, ему в детстве неправильно сделали обрезание.

«Мне обрезали слишком много», — заявил он.

Врач сразу предупредил 72-летнего Алибасова, что пластическая операция может привести к серьезным последствиям, ведь в таком возрасте хирургические вмешательства опасны для здоровья.

«Они вас просто загонят в гроб, эти бабы», — сказал хирург продюсеру.

В тот момент специалисту не удалось убедить Алибасова, однако операция все же не состоялась. Продюсер сдал все анализы и в назначенный день прибыл в клинику, но в последний момент испугался и сбежал прямо с операционного стола, сообщает Пятый канал.

Напомним, прошлым летом Бари Алибасов попал в больницу после того, как, по его словам, по ошибке выпил жидкость для прочистки труб. Продюсер пытался судиться с производителем, но проиграл дело.