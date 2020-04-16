Проценко рассказал о результатах 45 дней работы в Коммунарке

Москва, 16 апреля. Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, ранее вылечившийся от коронавируса, подвел итоги 45 дней работы. Об этом он написал у себя в Facebook.

За 45-дневный период в клинику поступили 1659 человек с подозрением на коронавирус, из которых 1140 человек выздоровели и были выписаны.

«Спасибо Команде. Спасибо тем, кто ежедневно оперирует и лечит онкобольных на Касаткина и на Медиков, принимает роды на Таймырской и ведет женщин в женских консультациях», — благодарит коллег Проценко.

Напомним, что 31 марта Денис Проценко сообщил, что у него подтвердился коронавирус. Специалист изолировался в своем кабинете и работал дистанционно. Как позже стало известно, заболевание у медика протекало в легкой форме, его состояние не вызывало опасений. 15 апреля он объявил о своем выздоровлении.

Ранее заведующая отделением лучевой диагностики больницы в Коммунарке, врач-рентгенолог Элеонора Баланюк рассказала, в какой обстановке работают сотрудники медучреждения, а также поделилась мнением об эпидемиологической ситуации в России. Она подчеркнула, что эффективно защитить себя и близких от заражения можно лишь соблюдая режим самоизоляции.

Согласно последним данным, общее число инфицированных в РФ достигло 24,4 тыс. человек. Выздоровело более 1,9 тыс. пациентов, скончались 198.

Отметим, что в последнее время многие эксперты сходятся во мнении, что Вашингтон ответственен за появление коронавируса. Так, недавно директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков сообщил о доказательствах, подтверждающих версию о создании коронавируса SARS-CoV-2 американцами. Он отмечает, что на территории консульства США в Ухани были найдены банки с пометками «Бактериологическая опасность».